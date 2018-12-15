訪日旅客新高 最快下週破3000萬人次

2018-12-15

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕日本國土交通相石井啟一14日公布，今年訪日外國觀光客最快可望在下週首次突破3000萬人次。

另外，日本於下月7日起，將對出境旅客徵收一次1000日圓（約合台幣275元）的「國際觀光旅客稅」。石井表示，考慮活用這筆稅收以增加訪日外國旅客的人數。

去年訪日外國觀光客為2896萬人次，創史上新高；今年人數繼續增加，1至10月已達2600萬人次，9月因接連發生西日本雨災、關西風災和北海道地震等天然災害，造成人數減少，但10月之後觀光人潮再次回流。

石井於今年內閣會議後的記者會中表示，據觀光廳推算，進入12月之後，旅日外國觀光客已超過2900萬人次，如果沒有任何重大變數，照此進度，最快下週內應可突破3000萬人次，為史上首次。

石井也表示，旅日外國旅客穩定成長，今年突破3000萬人次雖令人欣慰，但這只是一個階段性成果，為了達成政府設定的2020年突破4000萬人次目標，將繼續推展更為積極的觀光政策。

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