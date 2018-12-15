幕僚長誰來接 傳川普屬意女婿

2018-12-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普近日積極尋覓新任白宮幕僚長，目前傳出他已會見多名可能的候選者，包括他的女婿庫希納都是熱門人選。川普十三日告訴媒體，他正為幕僚長人選進行面試，決選名單已篩至最後五人，但他對人選名字不忘賣個關子。

引發用人唯親質疑

在諸多候選者中，川普女婿兼愛將、白宮資深顧問庫希納為最受看好的人選之一。「赫芬頓郵報」報導，庫希納已於白宮與岳父討論這項職務。消息人士透露，幕僚及閣員等人近日已向川普舉薦庫希納，考量他是親信且屢有建功。川普的密友匿名亦告訴媒體，川普應當拔擢女婿。

然而，另有知情人士指稱，庫希納目前無意接掌該職，他認為現職最能輔佐丈人。白宮發言人桑德絲則告訴媒體，白宮所有人都認同，無論總統決定讓庫希納肩負何種角色，他都會有傑出表現。

庫希納在「北美自由貿易協定」（NAFTA）談判、定於明年初公布的中東和平計畫等事務扮演要角，但年僅三十七歲的他缺乏政治經驗，與具爭議性的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德關係密切，川普的提拔恐再引發「用人唯親」質疑，令他與妻子伊凡卡再次面臨新一波白宮內外反對聲浪。

除了庫希納，川普據傳也與新澤西州前州長克里斯蒂見面商討入閣一事，白宮預算辦公室主任穆瓦尼、財政部長努勤、貿易代表萊席爾、白宮首席經濟顧問庫德洛、川普競選團隊前幕僚博西都是可能人選，其中穆瓦尼意願不高。

川普執政以來，白宮人事異動頻繁，現任白宮幕僚長凱利傳出與川普失和，預定於年底離職，而川普原本相中副總統彭斯的幕僚長艾耶斯接任，但他已婉拒。

美聯社指出，川普喜歡讓遴選充滿戲劇的效果，帶有電視實境秀味道。專門研究白宮幕僚長的作家惠普爾則抨擊，川普不願授權幕僚長，貶抑其地位，還要刻意營造搜尋接班人選的神秘感，「讓人看得難過」。

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