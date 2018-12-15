法耶誕市集恐攻凶手逃兩天遭擊斃

2018-12-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕法國東北部大城史特拉斯堡耶誕市集十一日晚間驚爆三死十三傷槍擊案，二○一六年即列名法國最高警戒「國家安全檔案」觀察名單的二十九歲嫌犯薛卡特負傷在逃兩天後，十三日下午現蹤，夜晚與警方駁火後遭擊斃，結束法國「耶誕之都」兩天驚魂記。不過，伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）已公開聲稱此乃旗下「戰士」所為，歐洲年末佳節恐難擺脫恐怖主義孤狼出沒犯案的隱憂。

薛卡特十一日晚間犯案後，與例行巡邏市集的反恐軍人一度交火，當時負傷逃脫。全法因此增加一八○○名安全部署，法國安全部隊近兩天更出動逾七百名軍警追捕他，十三日下午獲報得知貌似凶嫌且手臂帶傷的男子現蹤於該市諾道夫區（Neudorf）後封鎖當地，晚間近九時於檢疫站街（Rue du Lazaret）試圖逮捕對方時遭開槍，警方回擊，當場將之擊斃。

凶嫌伏法的消息傳出後，當地耶誕市集十三日再度點燈，十四日上午十一時重新開放，但商家預言「生意不會像之前一樣」。民眾更對早已列名監控名單的薛卡特持刀槍躲過重重安檢感到不可思議，畢竟史特拉斯堡耶誕市集乃全法最大，每年吸引兩百萬名遊客，當局為此部署近五百名安全人力，竟依舊發生憾事。

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