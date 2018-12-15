太空觀光 維珍團結號就快圓夢

2018-12-15

〔編譯魏國金／綜合報導〕維珍銀河（Virgin Galactic）公司的太空船二號「團結號」（VSS Unity），十三日首度飛達海拔八十二公里高度，超越美國空軍定義的太空分界線。這也是二○一一年美國結束太空梭計畫後，首次有載人太空船從美國本土飛上太空。維珍集團總裁、英國大亨布蘭森（Richard Branson）興奮宣布：「太空是維珍的領地！」這項由兩名飛行員執行的超音速試飛，是維珍銀河的關鍵里程碑，使其延宕許久的商業太空觀光之夢，距離圓夢更進一步。

該公司任務官巴勒莫指出，團結號在飛達頂點後，開始滑翔下降，數分鐘後降落在加州莫哈維沙漠的一條跑道上，他說：「我們成功到達太空！」維珍銀河推出六人座太空船的商業太空之旅，行程包括數分鐘的無重力飛行，以及觀賞下方的地球，要價廿五萬美元（台幣七七八萬餘元），目前已有逾六百人完成付費。

十三日的地球次軌道短暫飛行，並非由火箭升空，而是由特殊的噴射機搭載團結號直抵一萬三千一百公尺高度後，該太空船的火箭引擎燃起，短短六十秒內，以二．九馬赫高速、亦即二．九倍音速飆升至八十二公里高度，超越美國空軍與聯邦航空總署（FAA）定義的海拔八十．五公里太空邊界。不過，低於一般認定的一百公里分界線。

布蘭森聲明表示：「今天是史上第一次為載運私人乘客而興建的太空船，其機務人員上到太空。」美國航空暨太空總署也付費讓團結號進行四項太空科學與科技試驗，使得維珍銀河首次進行收費飛行。維珍銀河執行長懷塞德表示，越來越多證據顯示，「商業太空將成為二十一世紀的關鍵產業之一。私人企業所建造並營運的可重複使用太空載具，即將以我們難以想像的方式，轉變我們的企業與個人生活」。

由於商業太空有很大的潛力成為美國經濟與創新領導，兩大美國富豪—電動車大廠特斯拉創辦人穆斯克，及美國電子商業龍頭亞馬遜執行長貝佐斯，也致力送觀光客上太空。

布蘭森二○○四年成立維珍銀河，致力推動商業太空旅遊，他展望○七年築夢踏實，然而當年打造第一艘太空船二號的縮尺複合體公司，在進行推進系統測試時發生爆炸，造成三名技師死亡，重挫該計畫。 一四年太空船二號在一次試飛中解體，造成一名飛行員喪生，維珍銀河再嘗挫折。

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