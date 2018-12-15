葉門內戰停火 荷台達港撤兵

2018-12-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕葉門持續四年的內戰導致嚴重人道危機，其政府軍與叛軍「青年運動」（Houthi）在聯合國斡旋下，十三日於瑞典達成初步停火協定，包括「立即」在救援和物資輸運重要港市荷台達（Hodeidah）停戰，並談妥明年一月底前繼續談判，惟雙方會後仍各自表達質疑。此外，美國參議院同日亦通過決議，撤銷美方對沙烏地阿拉伯為首聯軍向葉門開戰的支援，令川普中東政策遭逢挫敗。

美參議院決議 撤銷葉門軍援

沙國支持的葉門政府軍，以及與伊朗結盟的叛軍「青年運動」，經一週談判，終完成兩年來首次和談。雙方將在佔葉門進口比重七成、目前由叛軍控制的荷台達市、港，以及薩利弗（Salif）和拉斯伊薩（Ras-Isa）等鄰近港口「立即」停戰，並在二十一天內撤回各自軍隊，重新部署於雙方同意的該市近郊，惟地點未詳細說明。此外，三個港口的收益將繳入葉門中央銀行，聯合國將成立共同委員會，監督撤兵及掃雷工作，也將在三個港口增派人員，扮演維護「停戰」的主要角色。

第三大城設「人道通道」

至於荷台達市的安全由誰負責，雙方各說各話，青年運動代表薩蘭姆表示，該部隊指「目前在荷台達的安全部隊」；政府軍代表、葉門外長雅曼尼則不願說明該部隊是否由國家安全部隊組成，僅稱他們聽命於「中央政府」。雙方亦同意在戰況激烈第三大城塔伊茲市（Taiz）設「人道通道」，以利救援行動。

然而，針對商業客機起降已暫停三年的首都薩那機場，或解決大量人口饑荒的經濟措施等，雙方並未達成任何協議。雅曼尼表示，雙方已邁進一大步，但停戰協定仍屬「假設性」，仍須觀察後續發展。薩蘭姆則重申，將遵守停戰協定。儘管如此，國際危機組織（ICG）等各方認為，繼一六年科威特毫無突破的談判之後，此次的談判成果「超乎任何人預期」。伊朗外交部對停戰表示「歡迎」，沙國王儲穆罕默德也表達支持，並呼籲「政治解決」葉門內戰。

華爾街日報指出，此次和談為葉門交戰雙方在壓力下的結果。在沙國聯軍控制葉門沿海及領空的情況下，青年運動面臨軍事和經濟上的猛烈攻勢，連德黑蘭當局也要求須朝訂立協定邁進。此外，隨著葉門人道危機惡化，及沙國異議記者哈紹吉疑遭沙國王室下令殺害，華府開始加強施壓沙國聯軍終止葉門內戰，包括參議院在十三日以五十六票對四十一票，通過無拘束力決議，決定撤銷美方對沙國聯軍的軍事支持。雖然此象徵性決議可能被川普否決，但他的中東政策無疑遭遇來自兩黨的打擊。

另一方面，參院也另行通過決議，在哈紹吉一案上打臉川普，表明堅信沙國王儲穆罕默德「須為謀殺案負責」，並要求利雅德當局「確保適當的責任歸屬」。

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