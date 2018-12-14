香港高院裁定一地兩檢合憲 長毛：人大決定成聖旨

2018-12-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港連接中國的廣深港高鐵於今年九月開通，其中香港境內的西九龍站實施「一地兩檢」通關模式，引發泛民派「長毛」梁國雄等人士憂心香港司法獨立遭到侵蝕，故而提出司法覆核（審查）。對此，香港高等法院十三日裁定，「一地兩檢」合乎憲法，符合《基本法》與「一國兩制」原則。梁國雄則抨擊法院揣摩上意，令中國人大決定變成聖旨。

法官稱體現高度自治

港府於九月宣布實施《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》，引用《基本法》第二十條在西九龍站內劃出「中國口岸區」執行中國法律，但批評者斥責此做法如「割地賣港」，損害香港司法獨立，為此社民連梁國雄、民族陣線發言人梁頌恆、新民主同盟成員古俊軒、長洲居民郭卓堅和社工呂智恆等人向法院申請司法覆核。

對此，香港高院法官周家明在判詞中指稱，中國憲法賦予人大常委會權力，決定政策是否符合《基本法》和「一國兩制」原則。人大宣布「一地兩檢」安排合憲，對香港特別行政區具約束力，包括香港法院。設立「中國口岸區」體現高度自治，故裁定司法覆核申請人敗訴，但無須支付訟費。

申請人代表律師李柱銘則在陳詞時強調，此舉猶如在香港另設特別行政區，令「一國兩制」變為「一國一制」。他引學者看法，強調《基本法》具有排他性，人大常委會不能夠在《基本法》的架構外，制定對香港有法律約束力的規定。梁國雄、郭卓堅和呂智恆三人出庭領取書面裁決時均表明定會上訴，古俊軒已退出訴訟。

梁國雄痛批，人大常委會籠統解釋法律。若香港法官揣摩人大釋法意思，將危害香港法治，促請司法界挺身維護法治尊嚴。他也提醒法官，不要忘記宣誓的誓言，是要「效忠香港特別行政區」。

香港公民黨立法會議員、一地兩檢關注組成員陳淑莊則表示，已預計法庭有此裁決，但仍感到失望。即使今次申請人勝訴，港府仍可能提請人大就香港事務釋法，不論輸贏最後都是港人輸。被歸為建制派的資深大律師湯家驊則相信上訴成功機會不高，呼籲「不要把法律和政治混為一談」。

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