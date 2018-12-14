中俄掠奪 美加強投資非洲

2018-12-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國家安全顧問波頓十三日批評俄羅斯與中國在非洲「掠奪性操作」（predatory practices），同時楬櫫美國的新非洲政策，點名肯亞等國為該政策核心，企圖藉由增加對非洲國家的投資與貿易，與早已積極在非洲拓展影響力的中國相抗衡。

根據事前取得的講稿內容，波頓在華府傳統智庫「保守基金會」發表演說時指出，美國將不再對整個非洲大陸提供無差別、無重點或無優先順序的協助；美國打算加強對包括肯亞等在治理上已朝正面發展的非洲國家援助與投資，同時減少或撤銷在治國與反貪腐上未達標之非洲國家的援助，預料其中包括南蘇丹。傳統基金會非洲問題專家麥瑟維十一日表示，新非洲政策將鼓勵美國企業投資特定非洲國家，讓美國企業能更為深耕非洲。

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）新聞十日曾引述官員的話報導，美國的新非洲政策，應該會點名幾個與川普政府關係密切的國家作為核心，其中包括美國長年友邦肯亞；此外，美國也可能基於反恐而尋求與索馬利亞、利比亞、馬利等國持續夥伴關係。

批中俄阻礙非洲經濟成長

波頓還說，中俄兩國在非洲的「掠奪性操作」，阻礙非洲的經濟成長，危及非洲國家的金融獨立、禁止美國投資非洲的機會、干預美國在非洲的軍事任務，以及對美國國家安全利益構成重大威脅。中國因國家主席習近平的一帶一路倡議而大舉投資非洲，至於俄羅斯則尋求重振冷戰時期前蘇聯與諸多非洲國家之間的關係。波頓在演說中對中俄在非洲的影響力，以及插手包括吉布地、尚比亞與中非共和國等非洲國家主權，表示憂心。

ＮＢＣ新聞稍早的報導還引述匿名資深官員的話說，新非洲政策在於鞏固美國與那些不敵中俄示好的非洲國家之關係，此外還要抵擋北韓與伊朗透過經濟投資或軍售把手伸進非洲，反恐不再是美國的非洲政策之組織構成原則，地緣政治與對抗中國與其他國家影響力才是。

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