保證不連任 梅伊挺過黨內逼宮

2018-12-14

還要面對在野黨的不信任投票

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國首相梅伊十二日遭逢不滿脫歐協議的同黨國會議員提出的黨內不信任投票的挑戰，最後憑藉兩百名保守黨議員的支持，挺過這場逼宮危機，但隱憂並未盡除，畢竟仍有上百名同黨議員對她投下不信任票，而且梅伊為了解除政治危機，已承諾在完成英國脫歐要務後自請下台，不爭取在表定二○二二年的大選中連任。梅伊十三日前往布魯塞爾繼續進行脫歐協商，她稍早在不信任投票結果出爐後表示，已聽取黨內意見，誓言爭取修改脫歐協議。

多達117名議員投下不信任票

在三一七名保守黨國會下議院議員中，兩百人對梅伊投下信任票，支持率六十三％。不過，另有多達一一七名保守黨議員對梅伊投下不信任票，而投票前就有評論家指出，若不信任票超過一百票，梅伊就算挺過黨內逼宮危機也很難堪。梅伊政敵、脫歐派大將、公開表明對梅伊投下不信任票的保守黨議員芮斯莫格就說，這是很糟糕的表決結果，並呼籲梅伊應該去覲見女王然後辭職。英國每日鏡報稱梅伊已經是跛鴨首相。

守在國會外的支持者得知梅伊挺過逼宮危機後振臂歡呼；梅伊本人在首相官邸前表示，已聽取那些投票反對她的黨內同志就脫歐協議中有關愛爾蘭與英國北愛省邊界的意見，今後將繼續致力落實英國脫歐；十三日前往歐洲理事會（European Council）與歐盟商議脫歐協議時，會就國會議員們的疑慮，尋求法律與政治的保證。

此外，梅伊也以首相身分誓言致力拚經濟與照顧人民福祉。不過，歐盟近日多次表示，不會立刻就脫歐協議上提供梅伊想要的修改，目前只準備「檢視能否提供更進一步保證。」

梅伊雖挺過黨內不信任案過關，但不表示能就此高枕無憂。儘管根據規定，保守黨在未來一年內不能再對梅伊提不信任投票，但在野的工黨倒是可以對梅伊內閣提出不信任投票。梅伊這次遭遇的是黨揆不信任投票，即某政黨對該黨領導人進行不信任投票；由於保守黨目前執政，黨魁即首相，倘若黨內不信任投票通過，梅伊將同時失去黨魁與首相身分；儘管保守黨無法再在黨內提不信任投票，但只要工黨在下議院對梅伊內閣提出不信任投票並過關，一樣能達到將梅伊逼下首相寶座的效果。

英脫歐協議 國會明年一月表決

目前英國國會否決脫歐協議，使得明年三月二十九日出現無協議脫歐的機率仍在。梅伊已表示，明年一月二十一日是交付表決的最後期限，英國國會下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）十二日宣告，國會將在明年一月表決英國脫歐協議。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/