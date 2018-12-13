日本2018年度漢字「災」 民眾最有感

2018-12-13

〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕日本漢字能力檢定協會十二日公布年度漢字「災」，在京都清水寺由住持森清範當場揮毫亮相。日本今年遭遇西日本風災、雨災及北海道震災等天災，「災」字因此被選為最能代表「平成」最後一年世態的漢字。

日本漢字能力檢定協會從一九九五年開始透過公開徵選，選出最能代表當年世態的漢字，今年的「災」字共獲得十九．三萬票，高居第一，排名第二為代表和平的「平」字，第三名為紀念「平成歌姬」安室奈美惠引退的「終」字。除天災外，「災」字也代表體育界發生的霸凌事件、大學招生洩題事件等人為災害。

另外，日本首相安倍晉三也依慣例選出他覺得最能代表今年的漢字「轉」。今年，包括六月美國和北韓元首舉行史上首次高峰會、十一月日本和俄羅斯領袖會談等，都帶來雙方關係變好的「轉機」。另一方面，包括羽生結弦等體育界年輕世代的活躍表現，也代表世代的「轉換」，所以安倍選擇了「轉」字。

對於漢字協會公開徵選的「災」字，安倍表示，將全力推動重建，早日讓居民安心生活。

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