全球暖化 南太島國擬告能源公司

2018-12-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕全球暖化導致海平面及氣溫上升，形成更劇烈的颱風，導致太平洋島國損失慘重。為此，太平洋島國萬那杜外交部長雷根瓦努（Ralph Regenvanu）十一日在波蘭的聯合國氣候會議上表示，萬國正和全球暖化受害國結盟，準備對化石能源公司求償。

深受超級熱帶氣旋所苦的萬那杜，正以「氣候損害稅（climate damages tax）」等方法開闢財源。外長雷根瓦努表示，萬國可能與其他太平洋島國及暖化受害國合作，潛在盟友正在對此進行討論，可能在會議期間做出宣布，採取集體訴訟。

聯合國氣候變化綱要公約第廿四次締約國大會（COP24）正在波蘭卡多維斯舉行，各國對今年十月公佈的「聯合國跨政府氣候變遷小組（IPCC）」評估報告意見分歧。該報告總結，二○三○年地球升溫恐將突破攝氏一．五度，全球碳排量必須在十二年內減少四分之一，才能將升溫控制在攝氏兩度以內。對此，四十四個島國組成的聯盟提出動議，促請大會「歡迎（welcome）」這項報告，但美國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯和科威特等產油國聯合反對，提議改用「注意（note）」，雙方為此僵持不下。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）最新研究顯示，全球暖化以破紀錄速度造成北極融解，導致美國及歐洲的劇烈風暴。

國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）最新的研究則顯示，氣候暖化正使極地永凍層融解，多達七十％的北極基礎設施正面臨風險，包括重要的石油及天然氣田。

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