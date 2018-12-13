法耶誕之都恐攻奪3命 凶嫌在逃

2018-12-13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕擁有「耶誕之都」美譽的法國東北部大城史特拉斯堡，上月廿三日迎來為期卅八天的年度耶誕市集，十一日晚間卻驚傳槍響，已知造成至少三人喪命，另有十餘人受傷。當局認定，本案乃名列法國「安全檔案（Fiche "S"）」觀察名單的當地居民薛卡特（Chérif Chekatt）所為，為避免後續模仿效應，全法安全警示提高到「緊急攻擊」層級；加上他行凶當下曾高喊「真主至大」，目前正朝恐怖主義方向偵辦。

固定在年末出現的歐洲各地耶誕市集，源於十二世紀德語地區傳統；和德國僅一河之隔的史特拉斯堡享地利之便，一五七○年發展出當今法國最悠久的耶誕市集，一九九二年由官方提出全市各廣場共襄盛舉的構想後，就此奠定「耶誕之都」地位。

然而，由於德國柏林耶誕市集兩年前曾發生十二死的卡車衝撞事件，加上伊斯蘭主義槍手近年也在法國發動連串恐怖攻擊，且當地曾有多名居民因與伊斯蘭教聖戰組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」有所聯繫被捕，都讓二○一五年《查理週刊》遭血洗後嚴防「孤狼」作案的法國安全當局，特別關注每年吸引數十萬名遊客的史特拉斯堡耶誕市集，不料依舊噩夢成真。

歐洲議會議員、職員 一度受困

多名目擊者告訴法新社，凶嫌疑似在繁忙大街上連開三槍，「接著就是一片喧鬧混亂」，「到處都有民眾在跑」，市中心超大耶誕樹方圓數公尺內可見三人倒地。軍警部隊將案發現場周邊地區封鎖，包括總部位於當地的歐洲議會，議員、職員與記者都一度受困。

廿九歲的薛卡特早就名列「安全檔案」，有威脅國家安全之虞；他在法國、德國、瑞士等地因暴力、搶劫等罪先後受審廿七次，原定十一日上午再因謀殺未遂就逮，卻人去樓空，但屋內搜出爆裂物。當晚犯案後，薛卡特與例行巡邏市集近三百間耶誕小木屋的反恐部隊一度交火，一名軍人遭流彈波及受傷，他本人則負傷在逃。

當局已拘捕與他有關的四人，並出動近三五○名軍警人員與直升機全力追捕。市集十二日宣告關閉一天，表演一律取消。

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