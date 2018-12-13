梅伊面臨倒閣 同志開第一槍

2018-12-13

即便過關 在野黨也可再發動不信任投票

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕在宣布延後國會表決脫離歐盟協議草案的時程後，英國首相梅伊十二日突然遭遇保守黨同志逼宮，緊急取消前往都柏林會晤愛爾蘭總理瓦拉德卡的行程。英國下議院保守黨黨團「一九二二委員會」主席布雷迪（Graham Brady）證實，已取得四十八封支持信函，跨越十五％執政黨議員門檻，正式對梅伊發動不信任投票，晚間六時至八時（台灣時間十三日凌晨二時至四時）舉行不記名投票，預計十二日九時（台灣時間十三日凌晨五時）公布結果。

梅伊對此表示，她將竭盡全力贏得不信任投票，「現在更換領導人，將置我們的未來於危險之中。我們不能承受更多不確定因素，脫歐協商的主導權可能拱手讓給在野黨。我已下定決心要完成自己的職責」。梅伊還說，選舉新首相意味著英國不得不展延或片面撤回《里斯本條約》第五十條，更動明年三月廿九日「脫歐日」時限，此舉將導致英國脫離歐盟的進程「推遲甚至中止」。

梅伊若贏得不信任投票，至少未來一年內將可免於黨內逼宮，但在野的工黨仍有權再對梅伊發動不信任投票。若梅伊無法在下院保守黨三一五席中取得過半數（一五八席）支持，輸了不信任投票，她將被迫辭職下台。繼任者將從保守黨議員中選出，參選人必須由兩名同黨議員提名；若超過兩人參選，將由全體黨籍議員以不記名投票篩選到僅剩兩人，再交由全體黨員進行最後票選。

梅伊可望獲得158張支持票

至少一五○名保守黨議員十二日已公開表態力挺梅伊留任；路透報導，梅伊可望獲得一五八張支持票，安全過關。除內政大臣賈維德外，盛傳其他可能接替梅伊的人選，還包括外交大臣韓特、環境大臣戈夫、就業及退休保障大臣魯德、衛生大臣韓考克（Matt Hancock），以及「疑歐派」的前外交大臣強森、前脫歐事務大臣拉布、保守黨議員瑞斯莫格等人。

梅伊上月中旬提出最新版的脫歐協議草案後，獲得英國內閣、歐洲理事會背書，但其中部分條款遭到許多保守黨議員強烈反彈，揚言杯葛到底。梅伊為了避免該協議在國會闖關失敗，十日無預警宣布延後協議交付國會表決的時程，並隨即趕往歐陸與多名歐盟和歐洲國家領袖協商，但遭到歐盟表態「拒絕重談」脫歐協議。

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