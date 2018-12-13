吵美墨邊牆 川普舌戰民主黨2國會領袖

2018-12-13

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普與國會眾、參兩院的民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）及舒默（Chuck Schumer），十一日在白宮橢圓形辦公室就美國和墨西哥邊境築牆的經費當眾互嗆；川普甚至揚言，國會民主黨人若不支持，就要讓聯邦政府部分局處關門。新國會即將於明年初就任，屆時民主黨將取得眾議院主導權，而這場罵戰已預告未來兩年的府會關係堪慮。

這是川普在共和黨十一月初期中選舉痛失眾院主導權後，首度與國會民主黨領袖會面；但這個原本僅供媒體短暫拍照的場合，最後卻演變為川普、眾議院民主黨大老裴洛西與參議院領袖舒默的舌戰，三人不但提高音量互相插嘴，還不禮貌地以手指指著對方，彼此歧見之深昭然若揭。

不給經費 川普要脅讓政府關門重演

雙方的爭執點在於興建美墨邊境牆的經費。川普一方面懇請國會民主黨人支持，另一方面卻放話若無法如願，「我可不想看到政府關門」。但雙方對邊境牆費用認知差距甚大，川普要求五十億美元（約一五五七億台幣），民主黨人頂多只願意給十三億美元。倘若川普兌現其威脅，拒絕簽署本月二十一日到期的聯邦支出法案，包括國土安全部、國務院、司法部與國家公園在內約二十五％的聯邦政府機構，都將因預算用罄關閉。

當川普一提到邊境牆，舒默就直接糾正說「那叫對政府撥款」，引發現場一陣笑聲；當裴洛西說川普應該趁共和黨仍把持府會時通過築牆撥款，免得在民主黨人佔多數的新眾院拿不到足夠支持票，川普嘴硬回說「不，我拿得到。」舒默指責川普揚言關閉政府「只因為你（在邊境牆經費上）無法如願」，川普則回嘴說，上回政府關門讓舒默的政治生涯被判死刑。

川普還暗虧裴洛西在爭取成為新眾院議長一事上遭到黨內同志反對，因此她目前不太適合談論這些大事，氣得裴洛西反嗆，她至少目前還是眾院少數黨領袖。裴、舒兩人多次要求私下討論，川普卻說這樣才「透明」，足足讓媒體拍了快二十分鐘才退出橢圓形辦公室。儘管三人吵了半天也沒能解決築牆經費問題，但裴洛西透露，川普在會面當天下午來電表示，白宮正考慮她與舒默提出的選項。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/