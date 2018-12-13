反制北京情蒐 美擬起訴中國駭客

2018-12-13

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國川普政府本週將祭出一連串措施，反制中國對美國持續進行駭客入侵和商業竊密活動。政府消息人士指出，當局調查日前曝光的連鎖飯店集團「萬豪國際」高達五億筆客戶個人資料外流事件，初步跡象指向此案最有可能是聽命於中國國家安全部的駭客所為，是北京更大規模情資蒐集行動的一部分。

愈來愈多情報顯示，中國持續透過駭客入侵竊取美國精密科技，包括半導體、噴射機引擎和航空母艦等產業，正好符合因應「中國製造二○二五」目標而起的新興戰略利益產業。美國司法部、國務院、財政部、國土安全部等，一直主張予以積極回應，這些反制行動將由國家安全會議（ＮＳＣ）統籌。

駭客聽命中國國安部

川普政府打算起訴聽命於中國情報、軍事機關的駭客，包括國安部主導的二○一四年「雲端跳躍」（Cloud Hopper）入侵活動，以及名為「APT10」的相關駭客團體。其他措施還包括公開機密情報報告，揭露中國至少自二○一四年以來的駭客入侵、蒐集擁有參與機密事務安全許可的美國政府官員和企業高層資料，也考慮以行政命令方式限縮中國企業取得電信設備關鍵元件。此外，若干政府部門也將以中國違反二○一五年歐巴馬政府與中方簽訂的互不竊密協議為由，譴責中國。

這一連串措施代表美國對中國日趨猖狂入侵西方，以及企圖取代美國全球科技領導地位，所採取的廣泛打擊行動。選在川普與中國國家主席習近平甫於二十國集團（G20）高峰會雙邊會談達成貿易戰休兵九十天共識的此刻出手，是因政府內部愈來愈擔心，休兵或許無助於改變中國竊密行為。

兩名政府官員說，萬豪國際旗下「喜達屋」（Starwood）飯店遭駭客入侵事件，提高政府打擊竊密行為的急迫性。參與損害評估的資安公司發現，駭客使用的程式碼和手法，都與中國這類行為相似。萬豪被駭的資料不僅包括信用卡號，還有護照號碼，這類資訊在追查出入境和身分上特別有用。

中國竊個資 擬揪美諜

官員指出，萬豪事件只是中國二○一四年入侵美國人事管理局行動的一部分，從萬豪取得的資料，為這場情蒐行動增加另一重要環節：旅行習性。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）資安專家路易斯（James A. Lewis）說，中國國安部的資料庫裡存有「大批資料」，企圖鑑別出美國情報人員以及與這些特務接觸的中國人。

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