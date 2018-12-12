新版防衛大綱明文寫入》日出雲號升級航母

2018-12-12

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本政府預定十八日提交內閣會議裁定的「防衛計畫大綱」草案，將明文記載「對於現有艦艇可能運用STOVL機（短距垂直起降戰機）進行必要措施」。此舉將實質授權直升機護衛艦「出雲號」改裝為航空母艦。為化解違反「專守防衛」原則的疑慮，防衛大臣岩屋毅上午在記者會中強調，戰機將非經常性搭載，出雲號即使改裝，也非「攻擊型航母」。

不設常態艦載機

為配合防衛大綱草案，由專家學者組成的「安全保障與防衛力相關懇談會」，十一日在首相官邸召開最後一次會議。首相安倍晉三在會中強調，日本的國防必須完全擺脫「陸海空」思維，加速改革，須強化制度，以保護國民生命、財產、領土、領海及領空。新版防衛大綱最受矚目的出雲號航母化構想，主要是修改甲板，提供可短距起飛、垂直降落新匿蹤戰機F-35B使用，上月已傳出日方打算向美國追加採購百架F-35，也包括F-35B。日媒分析，這是基於中國在太平洋擴張活動而採取的應對措施。

由於出雲號航母化可能違反日本「專守防衛」原則，自民黨盟友公明黨持反對態度，曾三度否決此案。但據報導，自民和公明兩黨下午召開工作組會議，執政聯盟最後達成有條件同意的共識，將以附帶文件註明防衛大綱不違反專守防衛方針。新版防衛大綱與五年期的「中期防衛整備計畫」，預定十八日提交內閣會議。

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