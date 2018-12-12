川普拉攏政策轉變？美宣布制裁北韓3高官

2018-12-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國政府在十日「國際人權日」宣布制裁三名北韓高級官員，顯示美國總統川普拉攏平壤的政策突然出現轉變。美國財政部長努勤十日表示，美國一貫譴責北韓明目張膽且惡名昭彰地侵害人權與基本自由，川普政府將持續對全球的人權侵害者採取行動。與此同時，川普對沙烏地阿拉伯等重要盟國，卻選擇公開淡化政府對人權問題的疑慮。

金正恩親信崔龍海列名

被列入制裁名單的三名北韓高官，分別是北韓勞動黨中央委員會副委員長崔龍海（Choe Ryong Hae）、國家安全保衛部部長鄭京澤（Jong Kyong Thaek）、勞動黨宣傳鼓動部部長朴光浩（Pak Kwang Ho）。崔龍海兼任勞動黨組織指導部部長，堪稱北韓最高領導人金正恩的重要臂膀。他們被指控涉及政治鎮壓、強制勞動、拷問、廣泛審查資訊等紀律檢查活動，嚴重侵害人權。

美方將扣押前述三名北韓官員在美國的資產，禁止美國人與其從事金融交易。儘管這類制裁不會對這些人產生太大影響，但對亟欲尋求美國認同的平壤當局，卻有明確象徵性意義。美國智庫「傳統基金會」首席研究員克林諾（Bruce Klingner）指出，華盛頓可能藉此影響預定明年初舉行的第二次美朝領袖峰會。

美國和北韓今年六月在新加坡舉行首次「川金會」，此後卻無重大進展，北韓「去核化」進程緩慢，甚至出現擴建長程彈道飛彈基地的跡象。

美國國務院十日也向聯邦參、眾兩院提交北韓人權報告。國務院依法每年必須向國會發布兩次北韓人權報告，但這是國務院自去年十月以來，首度提交相關報告。報告指稱，北韓侵犯人權的情況仍是全球最糟，包括法外處決、強制勞動、虐待、長期任意拘禁、性侵、強迫墮胎與其他性暴力行為。

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