馬克宏讓步推新政 「黃背心」不領情

2018-12-12

遭噓「端麵包屑」作戲

〔編譯周虹汶／綜合報導〕抗議政府原訂明年元旦進一步調漲燃料稅，法國民間「黃背心」運動八日邁入第四週，首都巴黎的行動當天再度升級，終於喚來「富人總統」馬克宏十日正面回應：對於這股所獲「回應不足」的示威力量，他坦承該負「部分責任」，公開同意提高勞工最低薪資等訴求。但抗議民眾大多無意領情，指他端出「麵包屑」來「逢場作戲」。

調高最低工資、減稅

民意支持度跌至任內新低的馬克宏，十日於官邸愛麗榭宮發表十三分鐘電視演說，「接受我該分擔的那份責任」，並以不同於平常的謙遜口吻表示，「我知道我的言論傷害了你們當中一些人」。但原本堅持兌現環保能源政見的他依舊強調，調高燃料稅只是法國鄉鎮收入較低民眾這回怒火的導火線，「他們的痛苦並非源自昨日」，其實「四十年來，陸續出現社會不滿」，只是「我們長此以往習慣了這件事」。

繼法國總理菲力普四日宣布燃料稅凍漲半年，原本自稱不屈服於街頭抗爭的馬克宏，十日也親口回應示威民眾的其他經濟訴求，包括最低工資由目前每月稅前一四九八歐元提高到明年每月稅後一一八五歐元，月薪增加的一百歐元全由政府買單；過去免繳社會分攤金但養老金達每月一千兩百歐元的退休者，普遍化社會捐金（ＣＳＧ）徵收率今年已由六．六％提高到八．三％，但明年起改對每月退休金領不到兩千歐元者免收。他也鼓勵「有能力負擔」的企業發放一次性免稅年終獎金；加班費部分，承諾往免稅方向規劃。以上措施預計將讓法政府增加八十至一百億歐元支出。

對於馬克宏釋出的利多，法國民眾認為馬克宏確實有所「讓步」，但為時已晚且措施不夠全面，現在拿出「荒唐」的「麵包屑」來「作戲」，可謂「杯水車薪」，根本未解決實質問題，「以為我們是傻子」。

去年總統大選最終對決敗給馬克宏的法國極右派政黨「民族陣線」領袖勒班點出，馬克宏「拒絕承認他所擁護的經濟政策受人質疑」；去年一同參選的法國左翼政黨「不屈法國」創立者梅蘭雄則說，馬克宏再度犯錯，以為「撒錢」就能平亂。

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