脫歐協議觸礁 英相向歐盟求援

2018-12-12

英國會兩黨公開逼宮 梅伊政權告急

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國首相梅伊與歐盟達成的脫離歐盟協議草案，在她所屬的保守黨內遭到強烈反彈，迫使梅伊取消原訂十一日的國會表決，趕往歐陸與多名歐盟和歐洲國家領袖會晤，尋求對脫歐條件、尤其是北愛爾蘭與愛爾蘭邊界問題的「保證」，以利她爭取國會支持。然而，歐盟執委會主席容克表明，歐盟不會「重談」這份協議，但有「進一步釐清」的空間。

歐盟主席：可釐清但無法重談

梅伊十一日上午與她在歐盟中關係最緊密的盟友、荷蘭總理呂特舉行早餐會，接著轉往柏林會晤德國總理梅克爾，然後前往布魯塞爾，與容克和歐洲理事會主席圖斯克會面。呂特在會後緊守口風，只推文表示兩人進行「有用的對話，討論英國脫歐最新發展」。

歐盟將在十三、十四日召開領袖峰會。容克十一日在歐洲議會說明峰會議程時表明，不會重談英國脫歐協議，「無論如何，都沒有重新談判的餘地」，重申「我們達成的這份協議是最可行的協議，是唯一可行方案」，但他也說，「有進一步釐清、詮釋的空間」。歐盟官員對倫敦陷入的僵局感到氣餒與不耐，容克形容，英國脫歐協議是這次峰會的「不速之客」，他和其他官員原本都希望此事已經塵埃落定。

在龐大反對壓力下，梅伊於最後一刻延後國會表決，坦承若如期表決，該草案將「以大幅差距」闖關失敗。首相發言人十一日表示，將在明年一月二十一日前讓國會表決此案。延後表決不僅在英國脫歐倒數四個月的此刻增加不確定性，也加深梅伊的政權危機，黨內外反對者公開逼宮。工黨黨魁柯賓說，梅伊已「失去對事情的掌控」，數名保守黨國會議員也批評梅伊失去公信力，要求她下台。

在英國與歐盟的談判中，北愛與愛爾蘭邊界問題是一大棘手議題。愛爾蘭為歐盟成員，該國與北愛邊界將是英國脫歐後，與歐盟間唯一的陸路邊界，歐盟堅持在敲定有關此邊界的正式協議前，須有「保障措施」，為確保不在這處邊境劃設有海關邊檢的「硬邊界」。反對者認為，這項安排將造成北愛與英國其他地區實施不同規範，如同「一國兩制」；且據協議，英國要退出此保障措施，還須經歐盟同意。

據了解，梅伊此行即試圖爭取在法律上保證英國不會被無限期困在此「保障」方案中。保守黨國會領袖利德森（Andrea Leadsom）說，梅伊要爭取給予英國國會投票決定是否採納邊界保障方案，以及每年表決是否繼續維持此措施；她說可採「附加協議」方式附在脫歐協議中，而無須更改協議主文。

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