時代2018年度風雲人物：真相捍衛者

2018-12-12

4記者和1媒體獲選 包括被謀殺的沙國異議記者哈紹吉

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國《時代》雜誌十一日公布二○一八年的「年度風雲人物」，共推出四組雜誌封面，並首度列入已逝世的人物。獲選者包括一家媒體和四名記者，分別是美國馬里蘭州《首都報》（Capital Gazette）、沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）、《路透》當地記者瓦隆（Wa Lone）和喬索歐（Kyaw Soe Oo）、菲律賓民營新聞網站《Rappler》創辦人暨主編瑞薩（Maria Ressa）。他們都是新聞從業人員，也都是「捲入真相之戰的捍衛者」。

代表全球捲入真相之戰的鬥士

美國《時代》雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）指出，面對時代快速變遷的挑戰，傳統媒體工作者仍需藉由雙腳，勤懇地挖掘真相，冒著所有風險，告訴世人真相；今年所有的獲選者，為了說出真相，都付出相當可觀的代價，他們代表著全球所有捲入真相之戰的鬥士。截至本月十日，今年全球至少五十二名記者慘遭殺害，他們因從事的工作而成為目標；社群媒體和政府官員擴散大量錯誤訊息，記者報導的真相卻被稱為「假新聞」；追尋真相不但伴隨著騷擾與監禁，甚至還代表著死亡。

美國馬里蘭州《首都報》辦公室，今年六月遭一名持槍男子闖入，擊斃四名記者及一名銷售員。美國有線電視網（CNN）紐約辦公室，今年秋季因炸彈威脅，兩度被迫撤離、清場。撰文批評沙國王儲穆罕默德的《華盛頓郵報》特約記者哈紹吉，今年十月前往沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館辦理政府文件時，不幸慘遭謀殺，遺體至今仍下落不明。

報導緬甸政府軍血腥鎮壓若開邦羅興亞穆斯林的《路透》當地記者瓦隆和喬索歐，去年十二月遭仰光警方設局逮捕，關押至今，還被以企圖損害國家利益為由，重判七年徒刑。二○一二年創辦菲律賓民營新聞網站《Rappler》的主編瑞薩，因針砭菲國總統杜特蒂、批評時政，招致高達十年徒刑的監禁威脅。

《時代》雜誌自一九二七年起，開始由編輯群在年底選出一年來對時事和世界影響最大的風雲人物（不論影響是好或壞），獲選的可能是一個人或一群人，也可能是事件或物品。《時代》雜誌去年選出的年度風雲人物為「打破沉默者」，他們揭露了各行各業普遍存在性騷擾和性侵事件，引爆反性侵和性騷運動風潮。

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