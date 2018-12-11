遊客在紐西蘭遇害 紐總理向死者家屬道歉

2018-12-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）十日向在紐國旅行時慘遭殺害的英國背包客米蘭（Grace Millane）的家屬道歉。米蘭從大學畢業後，決定給自己放一年假，展開達一年的世界旅行，卻在她二十二歲生日前夕的一日失蹤，其遺體並於九日在奧克蘭山區被發現。奧克蘭地方法院十日以謀殺罪起訴一名二十六歲男子，媒體因紐國法律規定而無法公開其姓名。

阿爾登哽咽地說，紐國以好客與殷勤為傲，全國上下對米蘭的遭遇有種難以忍受、集體的羞愧感和心痛。「因此我代表紐西蘭，想和米蘭的家人致歉 ，你們的女兒在這裡應該很安全，但結果不然，我對此感到抱歉。」

米蘭此前已在祕魯等南美洲國家旅行一個多月，卻在到紐國兩週後發生憾事，使本案引發「推特」用戶辯論紐國是否仍是女性背包客的安全所在。這是她首次獨自一人赴海外旅行，她失蹤前每天都會固定向家人報平安。其父大衛‧米蘭已飛抵紐國處理後事。

警方指稱，米蘭生前最後被監視攝影機捕捉到的影像，是一日晚間約九點四十分與一名男子一起進入奧克蘭市中心的「城市生活（CityLife）」飯店。紐國探長畢爾德（Scott Beard）說，兩人在走進該飯店前，還見面了幾個小時。

警方九日在紐國第一大城奧克蘭附近的懷塔克雷山脈道路旁約十公尺的一片樹林發現米蘭遺體，據信是被一輛租來的紅色豐田「卡羅拉（Corolla）」汽車運來。該車租借二十四小時後，三日就歸還奧克蘭一家租車公司，代表遺體已遭棄屍六天。該嫌犯將還押候審至二○一九年一月二十三日。

這起命案震驚全紐，總人口僅四八○萬的紐國，平均一年發生的殺人案不到五十起，觀光客通常能在此安心旅遊 。

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