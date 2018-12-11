央視昔淡化老兵抗議 今高調播逮人

2018-12-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國山東省平度市十月份曾爆發退伍軍人抗議事件，當時中國媒體刻意淡化，但中央電視台在兩個月後的九日高調披露，有十名「滋事人士」被捕，並罕見地將此事定調為「嚴重暴力犯罪」，令人質疑當局是否秋後算帳，殺雞儆猴。

央視播出近七分鐘新聞節目報導這起抗爭，並在官方「微博」張貼現場衝突影像。報導指控，今年十月四日至七日間，約有三千名來自各地的老兵群聚平度市示威，期間發起者以演說、「微信」群組等方式「煽動挑唆暴力犯罪」，並以木棍、乾粉滅火器等攻擊警方，導致三十四名警員及民眾受傷。

報導指稱，有十人因涉嫌妨害公務罪、故意傷害罪、聚眾擾亂公共場所秩序罪等被捕。報導聚焦抗議人士的激烈言論，但未說明被捕者是否為維權老兵，也未解釋其訴求為何。新華社則說，有六十人襲警、破壞車輛。抗議人士背景複雜，部分有吸毒、偷竊、詐騙、妨害公務及製造騷亂等刑事紀錄。軍方的《解放軍報》也抨擊，極少數打著「退伍軍人」旗號的違法犯罪份子，擾亂社會正常秩序，嚴損退役軍人形象。

香港星島日報指出，中國當局此次高調曝光平度事件並嚴懲參與者，旨在遏止退伍軍人上訪浪潮。中國退伍軍人近年來抗議、上訪事件不斷，二○一六年曾有近千名老兵集結在北京國防部八一大樓，今年六月，江蘇省鎮江市共爆發三次老兵示威。

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