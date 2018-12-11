脫歐協議草案若未過 六大方案因應

2018-12-11

英國國會預定十一日表決首相梅伊提出的脫歐協議草案，若該草案直接獲得通過，或以可相容於該協議的附帶修正案通過，明年三月二十九日「脫歐日」之前，該份脫歐協議將可正式生效。

若過關 明年三月底前生效

若草案未通過，或通過與該協議不相容的附帶修正案，則梅伊政府須在二十一天內提出因應方案，再交由國會決議。最可能的六大因應方案，包括無協議脫歐、國會二次表決、與歐盟重新協商、提前大選、二次脫歐公投及不信任投票等。

◎無協議脫歐

國會可就脫歐協議提出意見，但相關提案最後仍需由政府付諸實行。若國會和政府僵持不下，英國將於明年三月二十九日「脫歐日」自動「無協議」脫歐。這段期間，國會也可能表決通過支持「硬脫歐」。

◎國會二次表決

國會不應在同一會期就同一議題進行二次表決，但政府若能改進此前未通過的脫歐協議，提出不同版本的草案，國會仍可就新版協議再次表決，推翻第一次表決的結果。

◎與歐盟重新協商

英國政府可以未獲國會同意為由，要求歐盟就脫歐協議重新談判。歐盟可能拒絕協商，也可能同意重新談判，甚至同意展延《里斯本條約》第五十條規定的兩年脫歐期限。不過，展延脫歐期限須獲得所有歐盟成員國同意。

◎提前大選

為解決僵局，梅伊可要求國會提前舉行大選；該提議須獲得三分之二議員支持，大選最快可於表決通過的二十五個工作天後舉行。

◎不信任投票

國會可對梅伊發動不信任投票，逼迫政府妥協；梅伊也可自行發動不信任投票。梅伊贏得不信任投票後可樹立權威，輸了則可能面臨倒閣、重組政府；政府重組後，脫歐政策極有可能改變。

◎第二次脫歐公投

政府可宣布舉辦第二次脫歐公投，但籌辦脫歐公投必須重新立法及公告，最快也要二十二週，顯然無法在明年三月二十九日「脫歐日」前完成。

資料來源：英國廣播公司

整理：編譯劉宜庭

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