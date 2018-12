收錢捧華為 美權威智庫淪陷

2018-12-11

〔編譯孫宇青/綜合報導〕在全球紛紛對中國電信巨擘華為的「紅色」背景加強警戒之際,華盛頓郵報近日一篇專欄文章指出,華府權威智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)與華為關係匪淺,曾數度收受華為的贊助金,提出有關華為科技服務或產品的正面報告;且撰文推崇華為的智庫高層,也多次參與華為在世界各地的活動,在在引發中國影響力侵犯美方學術獨立性的質疑。

美國非營利組織「亞洲協會」(Asia Society)美中關係中心高級研究員石宇(Isaac Stone Fish)七日在華郵撰文指出,布魯金斯研究所去年十月發表的研究報告「安全城市創新的益處及實踐楷模」(Benefits and Best Practices of Safe City Innovation)中,稱讚肯亞首都奈洛比和中國雲南省麗江市的維安及監督成效,雖未直接提及這兩座城市均由華為提供安全設備,卻標明該報告受到華為的慷慨贊助。換言之,儘管布魯金斯研究所本身表明不會接受損害獨立研究之捐款,卻仍在華為餽贈下發布有利華為的報告。

值得注意的是,上述報告撰稿人、布魯金斯研究所副所長兼科技創新中心創始主任韋斯特(Darrell M. West),與華為有長期關係,曾在二○一二年巴塞隆納的華為會議上談論寬頻發展;一三年與華為創辦人任正非會面,事後並在書中形容任正非富有魅力、能言善道等。儘管美國眾議院一二年曾發表報告,指華為竊盜美國企業敏感資料、危害國家安全,但韋斯特仍積極扮演華為的「代言人」,指美國政府針對華為之舉很不公平,將適得其反。

歷年收受華為逾一千兩百萬元

最令人非議的案例是,韋斯特去年十一月在馬來西亞吉隆坡的「華為亞太創新日」活動上,發表前述提及的全球安全城市創新報告後,華為網站上刊登韋斯特演講的照片和投影片,而投影片上印有布魯金斯研究所的官方標誌,卻又以小字標明「華為公司版權所有」等字句。這段插曲被布魯金斯研究所通訊副主席霍恩指為「這不是我們認可的最終版本」,並要求華為消除「不正確」之標記。

布魯金斯研究所年度報告顯示,曾在一六年七月至一八年六月,收受華為美國子公司「華為技術有限公司」(FutureWei)至少三十萬美元(約九三四萬台幣)捐款;一二年七月至一三年六月,也接受華為十萬至二十四萬九千美元(約三一一萬至七七五萬台幣)贊助。

