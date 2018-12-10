《中日對照讀新聞》新天皇即位10連休 新天皇即位全日本連休10天

2018-12-10

◎茅毅

皇太子さまが新天皇に即位される来年5月1日と、即位礼正殿の儀が行われる10月22日を来年に限って祝日とする特別法案は4日の衆院本会議で、共産党を除く与野党の賛成多数により可決され、衆院を通過した。

將皇太子德仁預定即位成為新天皇的2019年5月1日，以及舉行「即位禮正殿之儀」的明年10月22日，訂為「2019年限定」國定假日的特別法案，4日在日本眾議院院會，除日本共產黨議員反對外，朝野政黨議員以多數贊成表決通過。

祝日法の規定により来年4月27日から5月6日まで10連休となる。祝日とするのは「天皇の即位に国民こぞって祝意を表すため」（菅義偉官房長官）。10連休でゆとりのある生活を実現する狙いもある。衆院内閣委は11月に可決した際、10連休に伴う金融機関や病院などの休業で国民生活に支障を来さないよう政府に求める付帯決議を採択した。

根據簡稱為「節日法」的「關於國民節日的法律」規定，明年自4月27日到5月6日將連放10天假。內閣官房長官菅義偉說，將明年這10天定為假日，係「為了（讓）所有國民都能對新天皇即位表示祝賀」。眾院常設委員會之一的「內閣委員會」11月審查通過該特別法草案時，為了不讓隨10連休而來的金融機構和醫院等公共服務機構的公休，對民眾日常生活造成影響，已通過為此要求政府（採取相關配套措施）的附帶決議。

日米両政府は、来年6月末に大阪での開催を予定する主要20カ国・地域首脳会議（G20サミット）の前に、米国のトランプ大統領を国賓待遇として日本に招く方向で調整に入った。皇太子さまが来年5月1日に新しい天皇に即位するため、トランプ氏が最初に会見する外国首脳になる見通しだ。

日本、美國兩國政府已針對在預定明年6月底於大阪召開的「20國集團」高峰會（G20 summit）前，邀請美國總統川普以國賓等級待遇訪日的可能性進行協商。由於德仁將於5月1日登基成為新天皇，預料川普將成為德仁以天皇身分接見的第一位外國領導人。

ニュース・キーワード新聞辭典

即位礼正殿の儀（そくいれいせいでんのぎ）：專有名詞。例：即位礼正殿の儀は、即位の礼の中心（ちゅうしん）となる、即位した天皇（てんのう）が日本国（にほんこく或にっぽんこく）の内外（ないがい或うちそと）に即位を宣明（せんめい）する儀式（ぎしき）である。皇居宮殿（こうきょきゅうでん）・正殿松の間（せいでんまつのま）で行（おこな）われる。（「即位禮正殿之儀」係日本皇室「即位之禮」的核心儀式，指新天皇即位後向國內外宣示其登基的儀典，在皇居宮殿正殿中央的「松之間」舉行。）

挙って（こぞって）：副詞，全都、均（皆）。例：住民（じゅうみん）はこぞってその計画（けいかく）に反対（はんたい）した。（居民一致反對該項計畫。）

漢字を読みましょう

皇太子（こうたいし）／共産党（きょうさんとう）／可決（かけつ）／通過（つうか）／祝日法（しゅくじつほう，正式名稱為国民の祝日に関する法律（こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ））／祝意（しゅくい）／連休（れんきゅう）／支障（ししょう）／国賓（こくひん）／採択（さいたく）／来す（きたす）

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