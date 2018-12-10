日本警察犬「黃豆粉」銅像揭幕

2018-12-10

〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕日本香川縣丸龜市九日為去年老死的知名警察犬「黃豆粉」舉行銅像揭幕儀式。「黃豆粉」投考七次警犬才合格，因在跨欄考試項目栽跟頭的逗趣模樣成為全國矚目焦點，牠的「敗犬」事蹟還被拍成電影「黃豆粉～實習警犬物語」。為紀念牠的貢獻，牠的訓練師等人發起網路集資，最後募得近四七○萬圓（約一三○萬台幣）為牠在家鄉蓋銅像。

「黃豆粉」是一隻拉布拉多母犬，出生於二○○二年五月，○四年開始報考警犬，但牠在平常訓練中相當熟悉的障礙項目栽跟頭，摔得「狗吃屎」的模樣引發全場哄笑，傻氣的外表和笨拙的動作經過媒體報導，成為全國知名的「栽跟頭警察實習犬」。

「黃豆粉」的敗犬事蹟在一○年被拍成電影，當時牠已投考六次卻都失敗，但在電影上映同年的十一月，「黃豆粉」終於時來運轉，在眾多媒體的見證下通過考試。一三年，「黃豆粉」結束兩年的警犬任期，繼續以香川縣特別教育隊員的身分，為地方宣導安全，去年三月以十四歲高齡老死。「黃豆粉」的女兒「小麥」也繼承母業，連考五次成為警犬。

「黃豆粉」的命名者和訓練師等十人，今年五月成立「警犬黃豆粉銅像建立之會」，在網路上發起募款，至八月二十日成功募得四六八萬圓。設於JR丸龜車站前的銅像於九日揭幕，「黃豆粉」的女兒和孫子等四隻拉拉也到場觀禮，香川縣希望「黃豆粉」銅像成為新的「忠犬八公」，協助地方發展觀光。

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