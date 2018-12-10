逾半民眾挺留歐 英脫歐協議恐被國會否決

2018-12-10

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國國會下議院十一日將就首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議進行表決。由於該案預料將遭到否決，為避免執政的保守黨面臨英國國會史上最難堪的挫敗，內閣大臣試圖說服梅伊延後投票，並認為舉行二次公投才是梅伊取得贊同的唯一機會，但梅伊堅決反對二次公投。英國脫歐事務大臣巴克萊（Stephen Barclay）九日也表示，當局已準備在沒有協議下脫離歐盟，表決將如期舉行。

在野黨工黨國會議員特里克特（Jon Trickett）指出，若有必要，工黨已準備在十二日上午組成少數政府，開始重啟脫歐談判。他表示，二次公投可能舉行，但該黨較樂見舉行大選。英國獨立報民調顯示，支持留歐民眾本月達到五十二％，支持脫歐者為四十％。再者，四十九％受訪者認為梅伊的協議是「壞協議」，僅十三％認為是「好協議」；四十三％認為國會應將其否決，二十六％表示應接受。

脫歐大臣︰即使無協議 英仍會脫歐

在十一日的關鍵表決前夕，有愈來愈多希望舉行二次公投的內閣官員辭職，國防大臣威廉森（Gavin Williamson）八日晚間遞出辭呈，抗議梅伊的脫歐協議。一名保守黨議員透露，黨內反對該協議的勢力不容小覷，至少有一百名黨籍議員不會投票支持梅伊。部分保守黨議員認為，二次公投或許是梅伊取得認同、保住其領導地位並避免黨分裂的唯一辦法，但梅伊堅決反對。歐洲法院法律意見書指出，英國有權片面撤銷脫歐決定，使二次公投支持者士氣大振。

跨黨派的下議院脫歐委員會九日公布報告，抨擊梅伊的協議對於英歐關係諸多最重要的議題未予著墨。但梅伊警告反對她的保守黨議員，若協議遭到否決，國家將置身於「未知水域」，英國恐面臨「沒有脫歐，或在沒有協議下脫歐的真實危境」。

前外交大臣強森指出，該協議遭國會否決的規模將決定梅伊的去留─若在五十票以內，梅伊可要求布魯塞爾讓步，然後在國會進行第二次票決；若在五十到一百票內，她的地位將岌岌可危；若在百票以上，她就勢必得下台。

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