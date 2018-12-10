川普再嗆廢除巴黎氣候協定

2018-12-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕聯合國氣候變化綱要公約第廿四次締約國大會（COP24，下稱氣候高峰會），三日起一連兩週在波蘭卡托維治召開，各國將討論如何落實「巴黎氣候協定」等議題，包括根據聯合國跨政府氣候變遷小組（ＩＰＣＣ）一份地球暖化超出預期的報告進行協商，但在美國等國杯葛下難有共識。美國總統川普還藉法國反對調漲燃料稅的「黃背心」運動，再嗆應廢除巴黎氣候協定。

英國廣播公司（ＢＢＣ）八日報導，ＩＰＣＣ十月公布的「決策者摘要」警告，全球暖化速度已完全失控，本世紀末恐將增溫達攝氏三度，必須在二○三○年前減少四十五％的碳排放量，才能在世紀末前將增溫控制在攝氏一．五度，以避免毀滅性災難發生。在聯合國第廿四屆氣候高峰會上，該報告因此被納入重要指標，以協商提高各國減碳目標，以及提供貧困國家必要財務支援等問題。

然而，美國、沙烏地阿拉伯、俄羅斯和科威特等國，卻對COP24「歡迎」ＩＰＣＣ報告不以為然，盼大會改以較「溫和」的說法來指稱該報告，例如將報告列為「參考」等。在無法達成共識下，依聯合國規定，高峰會將不得採用原先的措辭，導致許多國家、科學家和環保人士都大表失望和挫折，指責美沙等國政治算計。各國盼望十日起展開的高階部長級協商，能讓ＩＰＣＣ報告重新成為大會的核心議題。

與此同時，川普八日再次推文抨擊巴黎氣候協定沒有好處，指稱法國「黃背心」運動已證明民眾或許不想為了環保而支付高額稅金，來援助第三世界國家。川普還表示，該是廢除荒謬又浪費錢的巴黎協定，透過降低稅率將錢還給民眾的時候了吧？此外，他也稱讚美國在調整作法上走在前端，更是去年唯一一個碳排量減少的主要國家。川普日前也曾藉「黃背心」運動批巴黎氣候協定「嚴重瑕疵」，並指法國總統馬克宏決定暫緩調漲燃料稅，使他退出巴黎氣候協定的決定獲得平反。

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