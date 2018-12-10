工資凍漲、就業困難 加稅成最後一根稻草

2018-12-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕法國「黃背心」抗議運動愈演愈烈，外國媒體紛紛探討其肇因，指出這場騷動雖然是在巴黎展開，源頭卻是全法勞工心中根深蒂固的憤怒，工資凍漲、就業和工作缺乏前景等侵蝕民眾生活的社會不平等，多年來持續累積，政府調漲燃料稅的政策成為引爆民怨潰堤的最後一根稻草。

紐約時報以法國中南部克勒茲省（Creuse）蓋雷鎮（Guéret）幾名千里迢迢前往巴黎參加「黃背心」抗議的民眾為例，解讀這場席捲全國運動的背後因素。克勒茲省是全法最貧窮的省份之一，蓋雷雖是省會，卻僅一．三萬人口，鎮上經濟活動冷清，多數居民不是失業、非典型就業，就是生活拮据的「月光族」，三餐不繼。由於付不起暖氣費，為度過寒夜，有人甚至必須砍柴生火取暖。他們的原生家庭只能偶爾提供接濟，工作大半輩子的雙親同樣貧困。

小城市、鄉鎮與農村的民眾對貧困揮之不去的焦慮，成為華麗的巴黎林蔭大道之外的「另一個法國」。從蓋雷開車到巴黎、用盡身上餘錢的倉庫物料處理員弗洛里安．杜（Florian Dou）說，參加黃背心抗議的動機，只是要「找回法國的優先要務：自由、平等、博愛的價值」。這些來自鄉村的抗議者並非政治狂熱者，不是任何政治人物的鐵粉，甚至說他們厭惡政治人物，與政黨及工會組織沒有任何關聯。

起初，法國總統馬克宏將反對調漲燃料稅的民意視為「反改革」，堅稱不會因此退卻。抗議人士揶揄他是「富人的總統」，只顧加稅平衡政府預算，罔顧燃料稅對庶民生活的衝擊，夸夸其談生態、環保與再生能源。直到許多來自蓋雷之類農村小鎮的示威者穿上反光黃背心，自發性地前往巴黎，凱旋門等地標慘遭塗鴉，遍地碎玻璃與火燒車的景象才引起馬克宏注意。

住在大巴黎地區的薩賓（Sabine）向中央社表示，生活吃住都要錢，大家過得很辛苦，燃料稅已超出大家可以容忍的極限。特地從中部趕到巴黎抗議的亞歷山大（Alexandre）則說，人民的憤怒來自於購買力好幾年沒有起色，菁英階層擁有好車、好房，「那些錢都是我們繳的稅」；有些議員在國會裡睡覺，卻拿很高的薪資，但有些人每週工作四十八小時還加班，才能在月底打平收支。

英國「衛報」則以文化喪失（cultural loss）的角度切入，認為「文化他者」的移民或穆斯林愈來愈被視為法國勞工的威脅，使平凡勞工喪失他們對政府民生政策的影響力。

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