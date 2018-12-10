屢勸川普少衝動…白宮幕僚長被下台

2018-12-10

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普八日宣佈，白宮幕僚長凱利（John Kelly）將於年底離職。軍人出身的凱利，與商人個性的川普及其多名心腹屢傳不和，各方早就預期會有這項人事改組。白宮官員透露，副總統彭斯的幕僚長艾耶斯（Nick Ayers）正與川普商談，料將接掌白宮幕僚長。

彭斯幕僚長將接任

川普在離開白宮前往費城觀賞陸海軍足球賽時表示，凱利將於年底卸任，感謝他在白宮效力，接替人選將於未來一、兩天公佈，但可能是過渡性人選。此前，川普早在多個場合釋出另覓人選的風聲，在前白宮幕僚秘書波特年初爆出毆打前妻的醜聞時，據傳川普對凱利的處理方式不滿，部分低階白宮官員也認為凱利說謊袒護波特。

六十八歲的凱利為退役陸戰隊四星上將，先是被川普政府延攬為國土安全部長，後於二○一七年轉任白宮幕僚長。他成功整頓前白宮幕僚長蒲博思留下的混亂，重新建立白宮西廂秩序。

然而，軍人作風的凱利也因此樹敵。他多次規勸率性的川普免於衝動，私下抱怨在川普手下工作難為，報導傳出後惹惱川普。另外，他也與前白宮首席策士巴農、第一千金伊凡卡及其夫婿庫希納等人傳出不和，以致他日漸遭到川普親信疏離，受到核心圈排擠。

在凱利去職後，三十六歲的艾耶斯是最可能的繼任人選，有望成為自卡特總統時期以來最年輕的白宮幕僚長。出生於喬治亞州的艾耶斯為福音派基督徒，年紀雖輕卻已累積大筆資產。

在擔任彭斯幕僚長期間，艾耶斯已與川普建立親近關係，並獲得伊凡卡夫婦支持。但白宮官員指出，川普希望新任幕僚長能任職至二○二○年總統連任大選，但艾耶斯計畫在今年底離開政府，不確定能否完成任期。

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