檢備忘錄︰川普涉違競選財務法

2018-12-10

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室七日晚間公布量刑備忘錄，首度將總統川普與違反競選財務法的聯邦罪名扯上關係，深信川普在二○一六年總統大選期間指示親信律師柯恩，支付封口費給兩名與他曾有婚外情的女性─成人片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）和花花公子雜誌玩伴女郎凱倫．麥克道格（Karen McDougal），但並未直接點名川普犯罪，也未對川普控以任何罪名。

能否起訴現任總統仍有爭議

分析家指出，能否起訴現任美國總統仍有爭議，但真正的關鍵在於川普到底有沒有犯法，以及如何證明他蓄意為之。前總統尼克森的白宮律師狄恩（John Dean）指出，國會如今除了著手彈劾川普，已「別無選擇」。

被曼哈頓聯邦檢察官以稅務、銀行詐欺及違反競選財務法等多項罪名起訴的律師柯恩，預定十二日宣判。檢方七日在備忘錄中指出，柯恩「協調配合並奉（川普之）命」，在兩年前總統選戰正熾之際，安排支付封口費給川普的前小三「狂暴丹尼絲」與麥克道格。

柯恩早就說過川普支付封口費，起訴書內容顯示檢方相信柯恩所言不虛。此外，檢方還指控柯恩付封口費是為了幫川普擋掉可能有損選情的傷害。美國聯邦法律規定，任何以影響選舉為目的的款項都必須申報，但這兩筆封口費並未進行申報。

川普八日一早推文喊冤，聲稱領導「通俄門」調查的司法部特別檢察官穆勒團隊，在歷時兩年、調閱數百萬頁文件與斥資超過三千萬美元後，仍無法證明他的競選團隊與俄羅斯政府串謀影響大選。

稍後，川普又對記者重申並無串謀，強調他最不想要的就是靠俄國勝選。不過，川普喊冤與檢方的起訴書顯然牛頭不對馬嘴，因為起訴書說的是川普涉嫌違反競選財務法，而非他與俄國串謀。

封口費與通俄門調查無關

檢方並未揭露與「通俄門」有關的新證據，而且就技術上而言，這兩筆封口費與「通俄門」調查無關。美國南德州法學院教授布雷克曼指出，檢方若要控告川普，就必須證明川普有犯罪意圖，以及「蓄意違法」。

專攻競選財務法的加州大學爾灣分校教授哈森說，儘管兩筆封口費支付的時間點可議，川普的律師仍可堅稱，封口費是無關選舉的私人款項，並未違反競選財務法。

至於美國現任總統能否被起訴，聯邦最高法院從未對此做出裁示，但司法部法律顧問辦公室堅稱不行。不過，一旦川普卸任，便沒有能否起訴的爭議；由於違反競選財務法的訴訟時效為五年，檢方若要對川普動手，最晚必須在二○二一年結束前採取行動。

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