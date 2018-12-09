NASA洞察號 捕捉到火星風聲

2018-12-09

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國航空暨太空總署（NASA）七日指出，在甫於上月二十六日登陸火星的探測車「洞察號」（InSight）捕捉到火星強風造成的顫動後，讓人類的耳朵首次聽見火星上低沉、空靈的風聲。

這起人類首度記錄到的火星聲音是透過地震儀器與氣壓感應器取得，並非麥克風，因為洞察號沒有配備麥克風。洞察號旨在研究火星內部，它利用地震儀器監測地震。

NASA噴射推進實驗室的洞察號主要研究員巴納特（Bruce Banerdt）指出，一日當地時間下午五時，一陣時速十六至二十四公里的強風吹過洞察號的太陽能板，導致該探測車振動，內部的氣壓感應器以及暫置於甲板上、等候機器手臂將之部署在火星表面的地震儀捕捉到該振動。

主管洞察號儀器項目的科學家派克（Thomas Pike）解釋說，太陽能板像是耳膜，探測車的結構像是內耳，地震儀功能如同耳蝸，也就是耳朵裡將振動轉換為神經訊號的部分。它們能夠記錄頻率達五十赫茲的振動，而該音頻在人類耳朵聽來就是低沉的隆隆聲。火星風聲的音頻之所以低沉，主因在於火星的空氣密度僅為地球的一％，該環境有利低頻聲音，其次，洞察號的儀器對較高音頻不敏銳。

派克指出，「開始十五分鐘的資料來自短周期地震儀，（聽起來）有點像是在風中飄揚的旗幟。真的很空靈，事實也是如此」。康乃爾大學的研究人員班菲爾德（Don Banfield）說：「這讓我想起在夏日多風的下午，坐在室外的感覺，就某種意義，聽起來就像是你人坐在火星上的洞察號裡面。」NASA在其網站www.nasa.gov/insightmarswind提供火星風聲，由地震儀記錄的聲音調高兩個音階，由氣壓感應器記錄的則調高六個音階。

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