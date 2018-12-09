中國嫦娥四號 明年登陸月球陰暗面

2018-12-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國長征三號乙運載火箭八日凌晨搭載月球探測器「嫦娥四號」，自西昌衛星發射中心成功升空；嫦娥四號預計明年一月「軟著陸」於月球背面（陰暗面）的撞擊坑艾特肯盆地（Aitken Basin），成為人類史上首架登陸「月球背面」的太空探測器。

月球背面係指月球「背向」地球的那一面，由於月球自轉周期幾乎等於公轉周期，月球幾乎都以「同一面」朝向地球。一九五九年，前蘇聯「月球三號」探測器傳回人類史上第一張月球背面的影像，但至今從未有任何國家或太空機構曾經登陸月球背面。哈佛史密森尼天體物理中心天文學家麥道威指出，中國過去持續系統化地重複前蘇聯和美國在一九六○、七○年代的太空探索任務，「這是他們（中國）第一次嘗試前人沒有做過的事情」。

「嫦娥四號」搭載低頻射電頻譜儀、月球中子及輻射劑量探測儀、全景相機、紅外成像光譜儀、中性原子探測儀等設備，還有一個三公斤重的小型實驗室「微型生態圈」，內含蠶卵、馬鈴薯和阿拉伯芥的種子，用以研究生物在月球上的呼吸與光合作用；登月後，探測車將巡遊月球背面，執行地貌、礦物組成、月表淺層結構的探勘與研究，進一步解密月球。

由於月球擋住電磁波，使得地球上難以遙控和指揮探測器，因此中國今年五月二十一日先發射中繼衛星「鵲橋」，用以維持月球背面的探測器、地球地面站之間的穩定通訊；鵲橋目前運行於地球和月球連線外側的拉格朗日L2點暈軌道。中國探月工程（嫦娥工程）的最終目標係載人登月、在月球上建立人類基地；根據計畫，之後的「嫦娥五號」將採集月球岩石與土壤送回地球分析。

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