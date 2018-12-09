提名新人補刀舊人 川普罵前國務卿又懶又笨

2018-12-09

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普七、八日宣布最新一波內閣人事，包括參謀首長聯席會議主席與攸關通俄門調查的司法部長都有新人選；在此同時，針對前國務卿提勒森稍早發言時批評川普「很沒規矩」，川普竟回嗆石油業高層出身的提勒森「又懶又笨」。

川普七日宣布提名前司法部長巴爾（William Barr）取代惠塔克主掌司法部。巴爾是日前辭世的前總統老布希主政時期的司法部長，惠塔克則是一個多月前川普開除司法部長塞森斯後的司法部代理部長。司法部長的任命需要獲得國會參議院的確認，共和黨人對於巴爾接掌司法部表示歡迎，民主黨人則對巴爾能否獨立行事感到憂心，畢竟巴爾曾批評過通俄門調查。

川普稍後於八日證實提名陸軍參謀長麥利將軍（Mark Milleyr）擔任美軍最高級軍官參謀首長聯席會議主席。現任美軍參謀首長聯席會議主席是前總統歐巴馬提名的陸戰隊將領鄧福德，照理任期要到明年十月一日，目前並不清楚鄧福德是否會因繼任人選浮出檯面而提早去職。另有消息人士透露，同樣出身軍旅、下台傳聞盛傳多時的白宮幕僚長凱利，可能會在近日內請辭。

今年三月遭川普革職的前國務卿提勒森，六日晚間在德州休士頓出席一場慈善晚宴，批評川普「很沒規矩、不愛閱讀、不看簡報與不愛追究事情細節」；提勒森在晚宴上還罕見接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，直言他與川普關係不睦顯然就是因為兩人作風迥異，缺乏共同價值系統，「我告訴他（川普），『總統先生，我了解你想要做什麼，但你不能那麼做─那是違法的，違反條約的。』」提勒森說，川普聞言大為洩氣；提勒森還認為，川普對於天天被提勒森告知哪些事不能做與哪些事能做，愈來愈難以忍受。

川普數小時後爆氣在推特上發文回嗆提勒森，大罵提勒森的「心智能力」不足以擔當國務卿大任、蠢笨如石、巴不得早點甩掉與懶得要命，還說提勒森走後的國務院氣象一新，現任國務卿龐皮歐「做得很好」。

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