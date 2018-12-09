中資日本住宿網 虛擬訂房坑遊客

2018-12-09

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕中國知名旅遊網站「攜程網」經營的日本訂房網「Trip.com」，爆發「假訂房真Ａ錢」的糾紛。有受害者向該網站付了全額住宿費後，發現預約的旅館並未收到訂房資料，旅館甚至未授權該網站預售，日本放送協會（NHK）八日報導，日本觀光廳已進行調查，發現該網站類似這種「虛擬訂房」的件數高達四百件以上。

報導指出，靜岡縣熱海市一家溫泉旅館日前接到一名客人確定訂房狀況，這名客人是在上月透過Trip.com預約元旦假期的客房，但旅館卻查不到這名客人的預約資料，後來才發現Trip.com提供預約的住宿方案，該旅館並未提供，而且旅館早在一個多月前就公布元旦的客房已額滿。

事發之後，Trip.com發表聲明指出，進行社內調查後發現有不肖的加盟業者代訂虛擬客房，等待客人臨時取消預約以收取高額的退訂手續費，有些手續費甚至高達預繳費用的百分之百。

經查，本案的不肖業者在Trip.com掛出了日本全國一二八間旅館及飯店，網頁上均顯示為「空房」開放元旦年假預約，但事實上這些飯店早已額滿，這種「虛擬訂房」的件數高達四百件以上。Trip.com表示，已停止該不肖業者的交易，類似這種手法的業者還有九家，將進一步深入調查。

日本旅遊網媒「Traicy」的相關報導中，破解Trip.com不肖業者「假訂房真Ａ錢」的手法。元旦假期明明早已額滿的飯店，但不肖業者卻以「只剩最後一間」開放預約，還明定客人「全額預付，不可退費」，業者收到費用後發給客人「等待飯店的預約確認」，讓客人誤以為預約成功，事實上業者根本未向飯店下訂，而是在等待客人臨時取消以沒收所有費用。

如果客人並未臨時取消，業者會在住宿前夕通知客人預約失敗並全額退款，但客人已來不及另外安排飯店，壞了旅遊的興致。

NHK報導指出，Trip.com雖然代訂日本飯店和機票，但為海外網路企業，不適用日本的「旅行業法」，觀光廳三年前公布相關方針並不具強制力，只能呼籲消費者提防。

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