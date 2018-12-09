日本擴大開放外勞 明年上路

2018-12-09

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕日本擴大開放外國勞工的「出入境管理及難民認定法」（簡稱「入管法」）修正案，經過參議院挑燈夜戰，於八日凌晨表決通過。新版入管法將於明年四月實施，預定在五年內最高接納三十四萬五一五○名包括建設、看護等十四相關業種的外國藍領勞工。

入管法被執政的自民黨列為本次臨時國會的重大法案，由於朝野態度對立，在十日臨時國會結束前進行激烈攻防，參院院會連開十八小時，最後於日本時間八日凌晨四點左右表決，以一六一票贊成、七十六票反對通過。

日本現行入管法只開放大學教授、企業經營者等高階專門人才取得工作居留資格，為解決日本嚴重的勞力不足現況，新版入管法新增兩種居留資格「特定技能一號」及「特定技能二號」，擴大開放外國藍領勞工。預定開放的十四業種包括建設、看護、外食、宿泊、大樓清掃、農業、漁業、飲食料品製造、素形材產業、產業機械製造業、電子電氣機器相關產業、造船工業、汽車整備業、航空業。

兩種新居留資格將分階段實施，「特定技能一號」將於明年四月首先開放。外國人只要具備相當程度的知識或一定的技能，透過完成最長五年的技能實習，或通過技能及日語能力測驗來取得居留資格。居留時間最長五年，每年更新一次，不可攜帶家眷。

以「特定技能一號」取得居留資格者，可測驗取得「熟練技能」認定，進階以「特定技能二號」身分申請沒有年限的長期居留，並可攜家帶眷到日本，形同永久居留。

日本政府試算，「特定技能一號」居留資格者五年內最多將可接納三十四萬五一五○名，詳細業種及人數將明列於年底前公布的運用方針中。

根據新法，日本政府將於明年四月改組法務省入國管理局，新設「出入國在留管理廳」負責相關業務。政府同時也將針對協助外國人學習日語及生活諮詢窗口等推出配套措施。入管法修正上路兩年後，將進行制度檢討與修正。修正案通過後，司法相山下貴司在國會內向媒體表示，將在實施前進行充分的準備，以回應國民的期待。路透調查發現，七十五％的日本企業界歡迎修法，但日本民意分歧。根據日本放送協會十一月的民調顯示，兩成七民眾支持開放，三成反對，三成六尚未決定；六成二覺得無需倉促修法。

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