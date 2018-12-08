道路交通事故 全球第八大死因

2018-12-08

〔編譯張沛元／綜合七日外電報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）七日在最新的「全球道路安全狀況報告」中指出，道路交通事故已成為全球第八大死因，每年奪走一三五萬條人命，遠高於瘧疾、愛滋病毒（ＨＩＶ）或肺結核所造成的死亡人數，而且人數還在持續攀升，三年就暴增十萬人。ＷＨＯ呼籲各國採取行動改善此等情況。

報告指出，全球每廿四秒就有一人死於道路交通事故，交通事故更是孩童與年輕人的主要死因，二○一六年全球有四十四萬名交通事故罹難者是五歲孩童到廿九歲的年輕人。報告中還指出，道安弱勢族群是行人與騎單車或機車的二輪族。行人與單車騎士佔所有交通死亡的廿六％，ＷＨＯ秘書長譚德塞表示，為了移動而付出交通事故死亡的代價令人無法接受，國際社會沒有理由不採取行動。

儘管全球整體道路交通事故死亡人數增加，但對比同樣節節上升的車輛數量，近年的交通事故死亡率相對穩定。ＷＨＯ認為，這顯示某些中高收入國家的現行道安努力奏效，像是適當立法規範超速、酒駕，以及未繫安全帶、未使用兒童安全座椅或未戴安全帽等主要道安風險。

但窮國在提升道安上仍落後富國一大截，甚至沒有哪個低收入國能減少整體交通事故死亡人數；低收入國的汽車數量雖少，但交通事故死亡人數卻是高收入國的三倍：低收入國汽車數量僅占全球一％，交通事故死亡人數卻占全球十三％；其中非洲的交通事故死亡率最高，每十萬人中有廿六．六人死於道路事故，其次為東南亞的廿．七。至於高收入國汽車數量雖占全球四十％，但交通事故死亡人數卻僅占全球七％；其中歐洲的交通事故死亡率最低，每十萬人中僅九．三人死於交通事故。

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