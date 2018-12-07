在美被控洗錢 港前民政局長七罪成立

2018-12-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕紐約聯邦法院五日宣判，台灣資深影星胡慧中的丈夫、前香港民政局長何志平被控洗錢及賄賂非洲政要，觸犯美國「海外反腐敗法」（FCPA），八項罪名中有七項成立。

何志平被控以香港中華能源基金會秘書長之職，於二○一四年起協助中國華信能源公司，籠絡塞內加爾前外長加迪奧，兩人共謀分別以兩百萬及五十萬美元，賄賂查德總統德比及烏干達外長提薩，為華信能源取得石油開採利益，期間提薩曾任聯合國大會主席，部分賄賂是在紐約聯合國總部進行。

事後，何志平匯款四十萬美元給加迪奧做為回報，兩人於去年十一月先後在紐約被捕。根據法院判決，何志平最高可處六十五年徒刑，具體刑期定於明年三月十四日宣判。加迪奧因同意轉為污點證人，檢方已在九月撤銷指控。

對於判決結果，何志平聞判後沒有太大表情反應，僅用廣東話告訴在場記者，這項裁決是意料中事。今年六十九歲的何志平，原是香港知名眼科醫生，受時任特首董建華任命為民政局長，卸任後轉任中華能源基金會秘書長，曾為中國「全球化二．○」國際發展策略宣傳造勢。

美國曼哈頓地區檢察官伯曼在聲明中指出，何志平多次試圖賄賂外國領導人，這已非尋常商業活動，而是犯罪行為，破壞國際市場公平，侵蝕公眾對領導人的信任。美國檢方指控他在全球為華信能源的利益服務，以慈善捐款為名行賄賂之實。

  • 圖為二○一五年七月前香港民政局長何志平擔任香港中華能源基金會秘書長時所拍攝，該機構由北京「一帶一路」倡議扮演要角的中國華信能源公司成立。（美聯社）

    圖為二○一五年七月前香港民政局長何志平擔任香港中華能源基金會秘書長時所拍攝，該機構由北京「一帶一路」倡議扮演要角的中國華信能源公司成立。（美聯社）

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