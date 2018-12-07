在美被控洗錢 港前民政局長七罪成立

2018-12-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕紐約聯邦法院五日宣判，台灣資深影星胡慧中的丈夫、前香港民政局長何志平被控洗錢及賄賂非洲政要，觸犯美國「海外反腐敗法」（FCPA），八項罪名中有七項成立。

何志平被控以香港中華能源基金會秘書長之職，於二○一四年起協助中國華信能源公司，籠絡塞內加爾前外長加迪奧，兩人共謀分別以兩百萬及五十萬美元，賄賂查德總統德比及烏干達外長提薩，為華信能源取得石油開採利益，期間提薩曾任聯合國大會主席，部分賄賂是在紐約聯合國總部進行。

事後，何志平匯款四十萬美元給加迪奧做為回報，兩人於去年十一月先後在紐約被捕。根據法院判決，何志平最高可處六十五年徒刑，具體刑期定於明年三月十四日宣判。加迪奧因同意轉為污點證人，檢方已在九月撤銷指控。

對於判決結果，何志平聞判後沒有太大表情反應，僅用廣東話告訴在場記者，這項裁決是意料中事。今年六十九歲的何志平，原是香港知名眼科醫生，受時任特首董建華任命為民政局長，卸任後轉任中華能源基金會秘書長，曾為中國「全球化二．○」國際發展策略宣傳造勢。

美國曼哈頓地區檢察官伯曼在聲明中指出，何志平多次試圖賄賂外國領導人，這已非尋常商業活動，而是犯罪行為，破壞國際市場公平，侵蝕公眾對領導人的信任。美國檢方指控他在全球為華信能源的利益服務，以慈善捐款為名行賄賂之實。

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