加國安專家警告 中國富商藉獻金干政

2018-12-07

〔編譯茅毅／綜合報導〕加拿大「環球郵報」四日報導，包括前加國安全情報局（CSIS）局長法登在內的安全專家質疑，二○一三年從中國移民加國的多倫多房地產開發商、前地方政協委員周建成，藉由捐贈高額政治獻金，企圖影響加國政策與政局。

周建成係「加拿大華人促進中國統一聯盟」名譽主席。他二○一七年曾在多倫多「全加華人促進中國統一委員會」發表演說，而這兩個組織均和「中共中央統一戰線工作部」有關聯，皆支持使台灣「回歸」中國控制。擁有加國永久居留權的周建成，甫在加國成立十個非營利組織，旨在協助在野「保守黨」的聯邦層級政治人物，在二○一九年國會大選取得華裔社區支持。

周建成兩面押寶。他二○一六年曾和加國華裔社區若干富人捐款給「自由黨」，出席與加國總理兼該黨黨魁杜魯道在一名華裔商人宅邸餐敘的晚宴。

此後，周建成轉為支持保守黨聯邦層級的政治人物。周建成二○一七年四月偕包括胡子修（Victor Oh）在內的三名加國保守黨參議員及其夫人，接受免費招待赴北京與福建訪問。今年十一月九日，黨魁謝爾（Andrew Scheer）及該黨十多名參、眾議員與安大略省、市議員出席由周籌辦的「加拿大華人保守黨選區聯合總會」成立大會暨晚宴。

美國楊百翰大學教授康貝爾表示，周這類具現任和前中國全國或地方政協委員身分的富商移民外國，成為當地政黨金主，似成為趨勢，當然也提高他們受中共統戰部指揮或利用的可能性。

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