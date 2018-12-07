2018全球碳排放量 史上最高

2018-12-07

增幅2.7% 為7年來最高

〔編譯陳正健／綜合報導〕國際科學機構「全球碳計畫」（GCP）五日發表三份研究指出，二○一八年全球二氧化碳排放量預計上升二．七％，增幅為七年來新高，總量達三七一．三億公噸，寫下史上最高紀錄，其中超過四分之一來自中國。此一發展令科學家備感挫敗，因近年來碳排放成長曾一度減緩，推高碳排放的主因是中國為提振經濟擴大使用煤炭，以及全球汽車市場興旺。這項預測顯示，「巴黎氣候協定」的部分重要目標幾乎無法達成，全球對抗氣候變遷之戰「完全偏離軌道」。

「全球碳計畫」使用政府及產業報告，計算出二○一七年氣候排放數據，依據中國、美國、印度和歐盟四大污染者，預測一八年碳排放量。這項發現由近八十名國際科學家合作，於《開放獲取地球系統科學數據》期刊發表，在波蘭舉行的聯合國氣候變化綱要公約大會公布。

每秒排碳一一七五公噸

研究總結，全球二○一八年碳排量預計將達三七一．三億公噸，較一七年的三六二億公噸，增長二．七％，誤差值約一個百分點。整體而言，全球每秒向大氣噴發一一七五公噸的二氧化碳。

中國為全球最大碳排放國，碳排量預計成長四．七％，共一○三億公噸，為二○一一年來最大增幅；美國碳污染曾穩定減緩，但今年大幅成長二．五％，創一三年來新高，共五十四億公噸；印度成長六．三％，共二十六億公噸，佔全球總量的七％；歐盟碳排量則幾乎沒有增長，共三十九億公噸。

研究主筆之一、英國東安格利亞大學廷德爾氣候變化研究中心研究員凱雷（Corinne Le Quere）指出，這項成長破壞巴黎協定設下的目標。該協定長期目標是限制全球暖化不超過攝氏一度，進一步目標是不超過攝氏○．五度。凱雷表示，全球暖化不超過攝氏一．八度就很幸運。

凱雷還提到，這項趨勢與中國的碳使用起伏有關。全球煤炭火力發電促成四十％的碳排量。中國碳排量佔全球的二十七％，預計二○一八年增至三十一．七％。中國雖然不會回到二○○○年中期的高煤炭用量成長，但未來數十年煤炭可能仍是該國主要能源。

然而，研究作者也強調，碳排量成長趨勢可能於二○二○年扭轉，只要能減低交通、工業及農業碳排放。在一四至一六年間，全球碳排量成長曾一度停滯，直到一七年才增長一．六％。

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