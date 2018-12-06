弗林認罪還助查通俄 檢方替他求情

2018-12-06

〔編譯張沛元／綜合報導〕調查美國總統川普的競選團隊是否曾與俄羅斯政府串謀，影響二○一六年總統大選的特別檢察官穆勒，四日以在檢方多項調查中提供實質幫助為由，不建議對被控作偽證且已認罪的前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）求處徒刑。據信，檢方此舉旨在對「通俄門」調查的其他相關人士與被告發揮示範作用。

不建議對弗林求刑

穆勒的求刑建議是檢方首度對外透露弗林認罪後對案件調查所提供的協助。穆勒在法庭文件中指出，去年底認罪的弗林曾接受檢方訊問多達十九次，還交出不少文件與通訊紀錄，對穆勒本人與其他聯邦刑事調查助益良多。軍旅出身的弗林被控就與俄國高官聯繫一事，對聯邦調查局（FBI）說謊而犯下偽證罪，弗林稍後對此坦承不諱。

檢方原本可對弗林建議求處最高六個月徒刑，但穆勒辦公室表示，弗林與檢方合作，足以讓弗林免去徒刑，因為弗林是少數對通俄門調查相關事件有長期與第一手觀察者之一，他一開始便與檢方合作，至為珍貴，還可能鼓勵其他證人跟進。弗林案將於十八日宣判。

弗林是川普政府的首任國安顧問，但任職不到一個月便下台，因弗林上任後不久便被踢爆，曾在川普已當選總統但尚未就任的一六年十二月，多次代表川普與當時的俄國駐美大使基斯利亞克通話，論及即將卸任的總統歐巴馬為報復俄方干預美國大選而對俄國祭出的制裁；弗林還呼籲俄方勿對制裁採取報復行動，以利川普上台後的美俄關係。

弗林稍後就此事接受FBI訪談時，被發現說謊與隱瞞、誤導副總統彭斯為他辯護，以及在無公職期間違法從事外交活動，不僅丟官，還吃上官司。相較於其他企圖破壞「通俄門」調查，或是在同意與檢方合作後又被發現說謊的被告，積極與檢方合作的弗林鮮少曝光，也避免對穆勒的調查放話。

檢方在求刑建議中強調，弗林當初未對FBI吐實，正好切入川普團隊與克里姆林宮之間是否存在合作關係的核心。不過，檢方的求刑建議文件內容經過重重編輯，因此外界仍無法得知弗林究竟提供穆勒團隊與其他檢察官哪些內幕。

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