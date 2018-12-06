美嗆退INF 給俄60天拆飛彈

2018-12-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕在俄羅斯與烏克蘭緊張情勢升高之際，美國國務卿龐皮歐四日在北大西洋公約組織（NATO）總部布魯塞爾，就克赤海峽俄烏衝突與北約成員國外交部長會商。龐皮歐在會後對俄國祭出最後通牒，表示若俄方未在六十天內拆除違反「中程核武條約」（INF）的飛彈系統，美方將退出該項冷戰時期簽署的條約。

龐皮歐指控，俄國研發並部署可能引發軍備競賽的「9M729陸基巡弋飛彈系統」，違反INF武器管制義務。若莫斯科未在六十天內恢復「完全且可檢驗的」遵守條約，華府將展開為期六個月的正式通知，啟動退出條約程序，不再履行美方義務。但在此之前，美方不會測試、製造或部署任何違反該條約的武器系統。

三邀中國加入INF被拒

正式名稱為SSC-8的9M729飛彈，違反INF禁止部署射程五○○至五五○○公里陸基飛彈的規定。龐皮歐強調，俄方行為嚴重損害美方、盟邦及夥伴的安全，若該條約無法限制俄方，美方繼續遵守將失去意義。龐皮歐還說，美國已先後三次尋求中國加入INF條約，均遭北京拒絕，估計中方今後將持續擴大飛彈開發和部署。中國外交部發言人耿爽五日對此表示，INF是美蘇的雙邊條約，中方反對將該條約多邊化。

美國總統川普十月間便揚言退出INF，強調將強化美國的核武儲備，直到「大家恢復理智為止」。北約秘書長史托騰柏格表示，對INF可能告終感到遺憾，北約並不樂見新的軍備競賽，能否挽救INF將「取決於俄國」，否則北約所有成員都將支持美方行動。

針對俄烏衝突，史托騰柏格抨擊，亞速海情勢是「俄國不尊重鄰國領土完整的最新例證」，北約重申與烏克蘭團結一致。俄國十一月間對從克赤海峽進入亞速海的三艘烏國船隻開火，目前仍扣押二十四名船員。烏國外長克林姆金呼籲，北約與烏國合作強化羅馬尼亞、保加利亞及土耳其等國在黑海的軍事存在。烏國參謀總長穆任科則指出，衛星照片顯示，俄軍自今年八月以來，持續在烏俄邊界增兵，構成自二○一四年克里米亞危機以來的最大軍事威脅。

對此，俄國外交部發言人札哈洛娃反駁，美國反覆作出「毫無證據」的指控。俄軍參謀總長吉拉西莫夫則警告，若美方退出INF，俄方將鎖定部署美製中程彈道飛彈的國家。

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