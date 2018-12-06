全球首例 移植死者子宮 巴西媽媽產女

2018-12-06

45歲中風婦遺愛 無子宮人妻當媽

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕因子宮缺陷而無法懷胎生育的婦女，在收養、代理孕母、子宮活體移植等選擇之外，經由從大體取下的子宮，也有機會擁有自己的孩子。醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）四日刊登的最新研究成果顯示，巴西一名天生沒有子宮的三十二歲婦女，在移植一名四十五歲中風身亡女性的子宮後，順利懷孕並剖腹產下一名女嬰，成為透過已故捐贈者子宮活產的全球首例。

主導這項研究的巴西聖保羅大學醫院醫師艾澤森柏格（Dani Ejzenberg）表示，該團隊遵照瑞典醫師布蘭斯楚姆（Mats Brannstrom）團隊建立的手術流程，在二○一六年九月，為一名時年三十二歲、罹患苗勒管發育不全症候群（Mayer Rokitansky Kuster Hauser，先天性無子宮無陰道症候群）的婦女，進行子宮移植手術。子宮捐贈者是一名四十五歲、血型Ｏ型、死於中風、生前曾經歷三次自然生產的婦女。

子宮移植 手術十小時

巴西醫學團隊歷經逾十小時完成子宮移植手術，縫合連接靜脈、動脈、韌帶、陰道。患者術後留院觀察八天，服用五種免疫抑制劑，預防排斥現象。術後五個月，患者迎來人生中第一次生理期，子宮超音波檢查未顯示異常，也沒有出現器官排斥現象。術後七個月，醫師植入受精卵，十天後確認懷胎，孕期三十五週又三天後，剖腹產下一名女嬰，並摘除移植的子宮。

該名於一七年十二月十五日誕生的女嬰，重約二五五○公克，成為拉丁美洲子宮移植首例，也是透過已故者子宮活產的全球第一例。該名女嬰由母乳哺育，健康良好，下週即將歡度一歲生日。

一三年，布蘭斯楚姆成功實施全球首例子宮活體移植手術，協助患者於隔年產子。全球迄今已實施五十六例子宮移植手術，遍及歐洲、北美洲、中東和亞洲，活產嬰兒達十三人。不過，已知十起接受已故捐贈者器官的病例，此前均無嬰兒活產。

英國倫敦國王學院產科學教授申南告訴美國有線電視新聞網（CNN），巴西這起病例的特別之處，在於死者子宮在進行移植手術前，歷經八小時低溫缺血性儲存，仍不損懷胎產子功能性，顯示子宮有望像其他器官一樣開放捐贈。

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