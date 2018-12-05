聘金設限… 中國禁婚禮鋪張

2018-12-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國廣播公司（ＢＢＣ）、衛報和中國中央電視台報導，中國政府已鎖定婚禮產業，要求「全面推進婚俗改革」，倡導「文明簡約、格調高雅、內涵豐富」的婚俗禮儀，以「莊嚴神聖的結婚登記頒證儀式（即登記、公證結婚）代替大操大辦的婚禮儀式」。對此，中國網友抨擊當局「管得真寬」，「生小孩你要管，結婚要禮你也要管，真扯淡，沒錢你結個毛婚啊」。

目前，中國包括農村在內，有不少地區的男女論及婚嫁時，必經所謂「天價彩禮」這一關，高額聘金和金銀珠寶、車子、房子缺一不可。這種現象也引發部分適婚男女抱怨結不起婚，而有「辛辛苦苦幾十年、一婚回到貧窮線」的說法，甚至不少家庭因此負債。民政部因而提出全面推動婚俗改革，抵制天價彩禮、鋪張浪費、低俗婚鬧（例如鬧洞房）等行為。

民政部鼓勵簡約適度的傳統婚禮，倡導並籌辦集團結婚，更要求民眾「深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」。該部社會事務司副巡視員楊宗濤說，將藉由農村村民公約，透過村裡「紅白（婚喪喜慶）理事會」規範婚禮標準流程、金額等。

湖北聘金逾兩萬人民幣 視人口販賣

數十年的人口管制政策，導致中國性別比例失衡，當前男性人口比女性多約三千萬，推升聘金行情。湖北省一個多數村民種梨為生的農村，年收入約兩萬人民幣，聘金卻高達二十萬人民幣。當局因此規定，任何人一旦支付超過兩萬人民幣的聘金，將被控「人口販賣」。

此外，央視二○一六年曾報導，在山東省結婚時，女方會要求金耳環、金項鍊、房子、汽車及十五．五萬人民幣聘金。青海省「互助土族自治縣」農村地區的聘金行情，一度高達十萬人民幣，當局因而規定聘金上限為六萬人民幣。河南省台前縣去年也公布禁令，包括限制婚宴桌數以十桌、兩百人為限，嫁妝市值不得超過六萬人民幣、不得給房給車、新人原生家庭不得舉債籌辦婚禮等。

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