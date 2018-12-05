玩玩具 7歲網紅年賺6.8億

2018-12-05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在網路平台YouTube分享影音成為潮流的時代，許多「網紅」同時賺得名氣與財富。美國富比世雜誌（Forbes）三日公布去年六月一日至今年六月一日的YouTuber收入排行榜，由當時七歲、專門評論玩具的美國男童萊恩（Ryan，路透檔案照）摘下冠軍，其頻道訂閱者逾一七三○萬人，總瀏覽數達二六○億次，所得高達兩千兩百萬美元（逾六．八億台幣）。

萊恩的父母在二○一五年三月創立「萊恩評玩具」（Ryan ToysReview）頻道，由熱中玩具的萊恩擔任主持人，每集節目都會介紹並評論各式各樣的玩具，並在鏡頭前親自示範，所有登場的玩具幾乎都立即銷售一空。此外，該頻道也開設兒童學習、科學實驗、趣味動畫等其他系列，幾乎每天都會上傳新內容。人氣助長吸金能力，使上次統計時排名第八的萊恩，一口氣竄升至第一名。

百貨巨頭沃爾瑪 找上門合作

美國國家廣播公司（NBC）詢問萊恩，為何他的影片受到兒童喜愛？是否有什麼成功秘訣？已經八歲的萊恩表示：「因為我有趣又好笑。」八月間，美國零售百貨巨頭「沃爾瑪」（Walmart）還找上萊恩，獨家推出「萊恩的世界」（Ryan’s World）品牌玩具和服裝。

富比世指出，萊恩的頻道在一年內賺進兩千兩百萬美元，其中大部分來自播放影片前的廣告，僅有約一百萬美元直接來自贊助商，比其他YouTuber來得少，顯示萊恩的父母並未接受太多贊助，也代表萊恩的目標觀眾沒有太大消費力。富比世公布的收入數字並未計入稅款和其他開支，且因萊恩尚未成年，收入的十五％必須存入銀行，待他成年後方可使用。

富比世預測，萊恩與沃爾瑪的合作將為他賺進大筆收入，使其可望繼續留在下一年度的吸金排行榜上。而憑藉饒舌和惡作劇影片闖出名號的保羅（Jake Paul），以二一五○萬美元（逾六．六五億台幣）收入榮登第二；挑戰奇怪任務的特技團體Dude Perfect，則有一五七○萬美元（逾四．八六億台幣）入袋，排名第三。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/