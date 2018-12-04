美國抗寄生蟲藥 治癒B肝新希望

2018-12-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「讀賣新聞」三日報導，東京大學醫學院研究團隊找到了可「功能性治癒」（functional cure）Ｂ型肝炎的候選藥物！相關研究成果，十月廿五日發表在美國《細胞與分子腸胃病學與肝病學》（CMGH）期刊網路版。

研究團隊聚焦於Ｂ肝病毒（HBV）的蛋白質（HBx）與肝臟細胞的蛋白質（DDB1）結合，造成病毒開始增殖。為找尋可阻止HBx和DDB1相互作用的物質，研究人員以美國食品藥物管理局（FDA）許可的八一七種目前做為其他用途的藥物為實驗樣本。結果發現，抗寄生蟲藥「硝唑尼特」（Nitazoxanide，NTZ）不僅可有效抑制病毒增殖，還有減少病毒數量的效果。

試驗結果顯示，NTZ會鎖定一種HBV相關的「病毒—宿主蛋白質相互作用」，可望成為Ｂ肝的新治療劑，朝Ｂ肝的功能性治癒邁進一步。彙整這項研究的東大講師大塚基之表示，在研究如何使NTZ對Ｂ肝療效極大化的方法後，下一步是要探求實際應用的可能性。

功能性治癒與完全治癒（complete cure）不同，即Ｂ肝患者的肝炎表面抗原消失，但體內仍存在具有複製能力的共價閉合環狀去氧核醣核酸（cccDNA）。Ｂ肝為病毒感染引起肝臟發炎的疾病，全球有逾二．五億人為Ｂ肝患者，每年約九十萬人因此死亡。估計日本國內的Ｂ肝持續性感染者逾一百萬人，其中約七萬人會發病。

目前的藥物即使可抑制HBV複製增生，也難以將其清除，例如核酸類口服抗病毒藥物（nucleos(t)ide analogs），且患者一旦開始服藥，就不可貿然停藥。現階段Ｂ肝仍無法像Ｃ型肝炎一樣根治，前述研究為Ｂ肝的功能性治癒帶來曙光。

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