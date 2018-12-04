花台幣7.7萬元 死後「升天」不是夢

2018-12-04

骨灰限重1公克 裝在立方衛星內

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹九號（Falcon 9）火箭，三日搭載舊金山新創公司「極樂太空」（Elysium Space）專為「太空葬」打造的「樂土之星二號」（Elysium-Star 2）立方衛星（CubeSat），從加州范登堡空軍基地升空，將約一百人的骨灰送入地球軌道。這趟「太空葬」每人要價兩千四百九十美元（約七萬七千台幣）。

極樂太空聲明，太空葬的客戶包括老兵、太空迷，以及希望在星空下追思親人的人。其中一名客戶是二○一六年辭世的夏威夷凱克天文台前電腦軟體工程師莫里森（Doug Morrison）。他的妹妹佩蕾妮亞說：「他熱愛太空。我知道他會喜歡這個方式。」

衛星可反射太陽光 望遠鏡可見

極樂太空的立方衛星每邊長度僅約四吋（約十公分），僅容許裝載每人一公克骨灰。該公司指出，立方衛星將落在太陽同步軌道上，以確定在為期四年的太空之旅中行經地球每個地點，地面上的家屬可透過手機應用程式追查衛星位置。衛星有鋁製「鏡面」外表可反射太陽光，夜間透過雙筒望遠鏡，可從地球看到衛星，而在旅程將結束時，甚至可肉眼看到。隨著衛星高度降低，其能見度也增加。

4年後重返大氣層 化作流星

該衛星最後將以流星形式重返大氣層。佩蕾妮亞表示，該衛星及其裝載的骨灰在大氣層中解體時，將變成流星，她在世僅卅四年的哥哥「絕對喜歡」化成流星。

三日的升空是由太空飛行產業公司（Spaceflight Industry）安排的「共乘任務」一部分。該公司指出，他們買下獵鷹九號火箭，並搭載六十四個不同組織的小型衛星升空，這些團體包括學校、企業、政府單位及國際組織等。

這不是人類骨灰首次送上太空。一九九八年，天文學家舒梅克（Eugene Shoemaker）的一小瓶骨灰被送上月球。二○一二年，「星際爭霸戰」（Star Trek）演員督漢（James Doohan）在類似極樂太空的任務中，與三百廿人的骨灰被送入太空，包括「水星七號」太空人庫柏（Gordon Cooper）的骨灰。

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