「黃背心」亂巴黎 法政府尋求對話

2018-12-04

〔編譯陳正健／綜合報導〕法國抗議燃料稅調漲的全國性「黃背心」運動，已演變為數十年來最嚴重的都市暴動，失控的抗議者破壞公物、縱火打劫並攻擊警察，導致巴黎市容一片狼藉。為此，法國總統馬克宏二日召開緊急會議，要求總理菲力普三日與示威發起者、各黨派領袖等人士會面對話。官員表示，政府目前無意宣布緊急狀態，而是由各部門分頭處理危機。

目前無意宣布緊急狀態

甫自阿根廷返國的馬克宏，前往慘遭塗鴉破壞的凱旋門視察，遭部分民眾報以噓聲。電視畫面顯示，凱旋門內部擺設遭到洗劫，法國國家象徵「瑪麗安娜」（Marianne）雕像遭人砸毀，凱旋門外寫有反資本主義等口號。香榭麗舍大道、羅浮宮與協和廣場之間的杜樂麗花園等地標，都慘遭蹂躪。

隨後，馬克宏返回總統府艾麗榭宮主持緊急會議，菲力普特別取消出席波蘭的聯合國氣候大會，內政部長卡斯塔納也報告相關情況。艾麗榭宮於會後強調，馬克宏始終保持與各方密切對話的初衷，並重申絕對不接受暴力，攻擊執法當局不能被合理化。根據最新統計，一日抗議活動全國約有十三．六萬人參與，四百多人被捕。全國共兩百六十三人受傷，三人因此喪生。

經濟方面，法國商界聲稱，這場連續三週的暴力抗爭，已造成數十億歐元損失，商界代表三日在經濟部開會研商。總理府表示，五至六日將分別在國民議會及參議院進行相關議題辯論，同時蒐集各方意見。菲力普四日將與「黃背心」代表會面。法新社特派員走訪抗議現場後發現，「黃背心」運動參與者來自各階層，除極左及極右派團體與街頭抗爭老將外，還有不少青少年參與其中，這些年輕人在巴士底廣場、香榭麗舍大道等地打劫超市、焚毀路邊機車。

抗議人士：取消燃料稅再來談

民調顯示，七成二受訪者仍支持「黃背心」運動，與十一月十七日首波抗議前的調查相差無幾，顯示「黃背心」訴求符合多數民意；但也有八成受訪者反對使用暴力。法新社分析，「黃背心」是一場沒有正式領導者且訴求廣泛的草根運動；抗議人士表示，取消燃料稅是與政府對話的「先決條件」，政府發言人葛里沃則強調，政府願展開對話，但不會改變政策。

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