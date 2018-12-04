管控穆斯林 寧夏擬借鏡新疆經驗

2018-12-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國金融時報二日報導，中國寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區上週簽訂反恐合作協議，寧夏黨政高層也前往新疆考察政法、反恐維穩、民族宗教、勞務服務管理等事務，顯示北京當局有意將管控新疆穆斯林的手段輸出寧夏，進一步擴大對少數民族的控制。

據報導，寧夏當局自今年初起，對宗教團體的管控已更趨嚴厲，手段包括規劃拆除清真寺，禁止學童進入清真寺學習宗教課程，以伊斯蘭教「中國化」為名，要求移除敬拜場域的伊斯蘭標誌與裝飾等。北京進一步箝制宗教，也暗示中共數十年來以經濟解決民族問題的政策宣告失敗。

美國財經新聞網站「商業內幕」（Business Insider）二日報導，習近平政權不能容忍其他勢力破壞其社會權威，中國正在進行前所未有的「宗教戰爭」。主張宗教「中國化」的習近平，除透過新疆「再教育營」等手段「根除」伊斯蘭教，也透過焚燒聖經、關閉教堂等舉措打壓天主教與基督教信仰，甚至要求僧侶在寺廟升國旗以彰顯愛國心。

據「自由亞洲電台」（RFA）報導，新疆「再教育營」強制拘押三百萬人，最近當局再出狠招，逼迫被羈押者與身在海外的配偶、親屬離婚或脫離關係，以阻撓海外團體的救援行動。據報導，愈來愈多海外的維吾爾族或哈薩克族人士揭露，新疆當局正加緊逼迫遭關押者與海外配偶離婚。受訪人士指出，一旦離婚，海外配偶便失去與遭關押者之間的法律關係，因而無法起訴政府或提出相關訴求。

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