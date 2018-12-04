港府追殺自決派 朱凱迪遭禁選村代

2018-12-04

朱被控「隱晦支持港獨」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕主張「民主自決」的香港立法會議員朱凱迪，上月報名參選新界元朗區元崗新村的村民代表，卻遭當局指為「隱晦地支持香港獨立做為港人選項」，裁定其提名無效。親北京和港府的建制派人士事後落井下石，揚言追究褫奪朱的議員資格，遭泛民主派痛批為政治、思想審查及踐踏言論自由；朱考慮循司法途徑據理力爭，泛民派則擬呼籲美國凍結「香港關係法」，暫停香港獨立關稅區地位，向港府示警。

泛民擬促美 暫停香港獨立關稅區地位

二○一六年香港立法會議員選舉的「票王」朱凱迪，上月廿二日報名參選元崗新村村民代表，卻遲遲未獲選舉主任袁嘉諾認可，甚至兩度被查問是否支持「港獨」及擁護「香港基本法」等問題。朱以書面回覆「不支持港獨」，但重申和平主張港獨乃基本法保障之權利，予以禁止不符合基本法及「香港人權法案條例」；不料，袁嘉諾二日仍去函裁定朱喪失候選人資格。

袁嘉諾聲稱，儘管朱說不支持港獨，但他一六年簽署「支持港獨做為港人自決前途選項」的聲明，之後也在網路上提倡港人決定自身命運。朱凱迪則強調，他進入立法會後立場並未改變，即使中國全國人大常委會就基本法第一○四條釋法後，其言行和宣誓也未受到司法挑戰，質疑現在不光是不能主張港獨，連「不反對港獨主張」也被納入「紅線」，強迫港人自我思想審查。

對此，中國全國人大港區代表吳秋北指出，朱的港獨主張已違背立法會誓言，要求褫奪其議員資格；建制派第一大黨「民主建港協進聯盟」（民建聯）主席、立法會議員李慧琼更表示，既然朱未明確反對自決，就意謂不擁護基本法，且近年「出現新變化」，建制派不排除提案褫奪其議員資格。

學法界憂心 政治審查恐擴及任何公職

學界及法界擔心，基本法一○四條並未涵蓋村代表選舉，選舉主任卻能操控生殺大權，根據候選人的政治立場，判定其是否可以參選，此事正反映政府「已經DQ（disqualify，使人喪失資格）到無界線」，爾後可能不需要清楚理據，即可將紅線擴及各級選舉、甚至任何公職，以行政手段進行政治審查，港獨、自決派等可能被趕盡殺絕。

泛民派團結力挺朱凱迪，認為容許不同意見是香港的核心價值，港府卻製造「白色恐怖」，將不希望當選的人排拒在外。更重要的是，此事反映「一國兩制」令人失望，美國有理由凍結「香港關係法」，暫停香港獨立關稅區地位，直至港府以實際行動向國際證明，基本法已重新在港獲得落實。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/