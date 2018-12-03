美海軍中東指揮官 在巴林住處自殺

2018-12-03

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國海軍一日表示，中東行動指揮官、海軍中將史提爾尼（Scott Stearney，見圖，歐新社檔案照）被發現死於巴林的住處，暫無他殺嫌疑；美國國防部官員私下透露，史提爾尼「顯然是自殺」，目前還不清楚史提爾尼的死因。

美國海軍表示，海軍犯罪調查局（ＮＣＩＳ）與巴林內政部已聯手調查史提爾尼死因，但認為應無他殺嫌疑。史提爾尼今年五月才出任以波斯灣國家巴林為基地的美國海軍中央司令部（下轄第五艦隊）及國際海軍部隊「海上聯合部隊」的指揮官，管轄逾兩萬名美軍與海軍聯軍。

史提爾尼留下的遺缺將由第五艦隊副指揮官施里森（Paul Schlise）少將暫代，稍後由海軍中將馬洛伊（James Malloy）出任臨時指揮官，直到正式繼任人選出爐為止。

以美國為首的海軍部隊，在捍衛波斯灣、荷姆茲海峽與紅海等中東地區重要水道上扮演重要角色，再加上伊朗及伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）構成的威脅，美國海軍中央司令部對區域航運及美國的安全利益至為重要。

美國海軍軍令部長李察遜（John Richardson）發表聲明表示，史提爾尼辭世是令其家人、第五艦隊與海軍震驚的消息，並盛讚史提爾尼是戰功彪炳的海軍戰士、忠實的人夫與人父，以及所有人的好友。海軍飛行員出身的史提爾尼在出任中央司令部指揮官前，便曾擔任多項要職，包括航空母艦打擊群指揮官與中央司令部的作戰主任。

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